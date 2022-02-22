بملعقة نشا حضري أقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الورد تدوم 24 ساعة وتبيض فوري للأماكن الغامقة

مزيل العرق الطبيعي يعد من المستحضرات المتميزة واتي من الممكن أن تقومي بعملها في البيت حيث أن تحضيرها لا يستهلك منك الوقت أو الجهد، ومن مكونات بسيطة جدا، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أبسط المكونات والتي لها دور فعال في أن تقوم بالإنهاء التام لمشكلة التعرق الزائد، ومن دون أن يكون هناك لجوء لأي مادة كيميائية، وفيما يأتي من فقرات نعرض أهم المكونات التي لها دور أساسي وفعال في تقليل العرق، وإزالة أي روائح سيئة، كما نوضح أهم المعلومات عن فوائد المزيل للتعرق الطبيعي، مع بيان أهم الخطوات الطبيعية والتي لا بد من القيام بها كي يتم عمل المزيل الطبيعي وفي أقل وقت ممكن.

مكونات خلطة النشا لإزالة رائحة العرق نهائيا

أفضل المزيلات الطبيعية هي التي تتكون وبمنتهى السهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفي المنزل من الممكن أن توفري منتج طبيعي له القدرة على أن يزيل العرق مكن دون أن يتسبب في انسداد المسم للجلد، حيث أن مختلف مزيلات العرق الكيميائية لها دور في انسداد المسام، وجعل الجلد داكن وشاحب اللون، وفيما يلي بيان بالمقدار كامل، مزيل التعرق الطبيعي يعتبر من بين أقوى المكونات التي تعمل على إزالة الرائحة النفاذة للعرق فضلا عن كونها من الخلطات المفتحة للجلد، وأهم المكونات ما يلي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت الياسمين.

ملعقة من المسك.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الشبة.

طريقة عمل خلطة النشا لإزالة رائحة العرق

من الممكن أن يتم اتباع الآتي من تلك الفقرات القادمة:

الخطوة الأولى تكون بعمل إذابة للفازلين.

خلط النشا جيدا والتقليب مع الفازلين كي نحصل على خليط كريمي.

إضافة زيت الياسمين مع التقليب

إضافة الدقيق مع التقليب المستمر.

يتم وضع بقية المكونات والمزج الجيد للخليط.

تعبئة الكريم بعلبة تكون محكمة الغلق ومن الممكن بعد ذلك أن تستعمل عند الحاجة.

بعد ذلك يمكن الاستعمال مرة خلال اليوم، والمفعول الخاص به ورائحته تبقى لاثني عشر ساعة.