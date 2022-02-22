فطيرة البطاطس المحشية بطريقة سهلة وصحية واقتصادية وبمذاق روعة ولذيذ

فطيرة البطاطس المحشية ، من ألذ وأشهى الفطائر والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز الذي لا يوصف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة البطاطس المحشية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة البطاطس المحشية

تتكون فطيرة البطاطس المحشية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حبة بصلة مفرمة ناعم.

500 جم بطاطس مسلوق.

30 جم زبدة.

50 مل حليب.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود.

150 جم من الدقيق.

زيت نباتي.

حبة جزرة مبشورة.

500 جم فطر مقطع شرائح.

150 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة البطاطس المحشية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البطاطس المسلوق والزبدة، ثم نهرسها جيدا

ثم نضيف الحليب ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف البيضة ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف الملح ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الدقيق ونخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها القليل من الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم ورشة ملح ونقلبه من وقت آخر ونتركه حتى يصفر قليلا.

بعد ذلك نضيف إليه الجزر ونقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.

ثم نرفع المقلاة من على النار ونسكب الحشوة في وعاء ونتركها جانبا.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الفطر والقليل من الزيت النباتي ونقلبه باستمرار حتى يصبح لونه ذهبيا.

بعد ذلك نرفع الفطر من على النار.

ثم نحضر قالب سهل الفك مقاس 22 سم، ثم نلف على جوانبه ورقة زبدة.

ثم نوزع فيه عجينة البطاطس، ثم نبلل ملعقة بالزيت ونساوي بها عجينة البطاطس ونقوم بعمل حوافي للعجينة.

بعد ذلك نوزع نصف كمية الفطر المقلي، ثم نوزع البصل الجزر.

ثم نوزع الكمية المتبقية من الفطر ونساويهم جيدا، ثم نغطي القالب بفويل.

ثم ندخل القالب فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ونتركه لمدة 25 دقيقة.

بعد ذلك نخرج القالب من الفرن ونوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم ندخل القالب الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أعلى ونتركه لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 دقائق.

ثم نخرج القالب من الفرن ونفك القالب.

بعد ذلك نزين الفطيرة بالقليل من الشمار أو البقدونس المفروم ناعم.

ثم نقدم فطيرة البطاطس المحشية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند

المقادير

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

نصف كوب من المايونيز.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه المايونيز والكاتشب والبصل المفروم ناعم والسكر والملح والفلفل الأسود والخل وماء مخلل الخيار، ثم نخلطهم جيداً بالملعقة. بعد ذلك تكون صلصة الثاوزند أيلاند جاهزة للتقديم مع فطريقة البطاطس المحشية. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نصف كوب من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. ثم نرفع الكاتشب من على النار عندما يثقل قوامه ويجف الماء، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام.

طريقة عمل المايونيز

المكونات

كوب ونصف من الزيت النباتي.

جبنة مثلثات أو فيتا.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من صوص المستردة.

ملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

فلفل أسود.

طريقة التحضير