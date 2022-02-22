نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب التخسيس الرائع تناوله مرة باليوم لنسف دهون البطن والكرش والأرداف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخسيس البطن والتخلص من الدهون هو حلم الكثير من الأشخاص التي تعاني من السمنة وتراكم الدهون، حيث بات التخلص من الدهون المتراكمة هو حلم صعب المنال، أمام الكثير من الأشخاص، لذا يلجئون إلى البحث عن مشروبات طبيعية تمنهم من خسارة الوزن بشكل طبيعي، وسوف نذكر لكم بعض تلك المشروبات في هذا المقال.

مشروب الزنجبيل والقرفة

يعد هذا المشروب من أفضل المشروبات الحارقة للدهون، والتي تساهم إيجابياً في التخلص من الوزن الزائد في وقت قصير، كما تتميز بسهولة تحضيرها.

نضع ملعقة كبيرة الحجم من القرفة البودر، في إناء به كوب من الماء المغلي، ثم نضيف ملعقة كبيرة الحجم من الزنجبيل المطحون، ونقوم بغلي المشروب خمسة دقائق.

نقوم بسكب المشروب في كوب، بعد تصفيته نخلي المشروب بالعسل، نقوم بتناوله يومياً قبل وجبة الإفطار.

مشروب الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بكثرة خصائصه للتخلص من السمنة من خلال حرق الدهون المتراكمة في الجسم، هذا بالإضافة إلى قدرته على الحماية من الكثير من الأمراض مثل السرطان، والكولسترول.

نقوم بغلي كوب من الماء الساخن ونضع بداخله ظرف من الشاي الأخضر، ونقوم بتغطية المشروب لوقت قليل حتى يمتزج الشاي بالماء، ثم يتم تناوله ثلاث مرات يومياً.

مشروب الكمون

تكمن الفوائد الصحية الكمون في قيامه بتعزيز عملية الأيض، كما يتميز الكمون بقدرته على خفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى قيامه بتعزيز قدرة الجسم على التخلص من السموم المتراكمة.

نقوم بوضع ملعقة كبيرة الحجم من حبوب الكمون مع كوب كبير من الماء في إناء، ونقوم بوضعه على نار هادئة، ونتركه لمدة خمسة دقائق حتى يصل إلى الغليان، ثم نقوم بتصفيته، ونحليه بالعسل، يتم تناوله مرة واحدة في اليوم.