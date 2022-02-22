هاتي شويه فشار وضيفي رشه بيكنج بودر عمري ما تخيلت كل دا يطلع من رشه

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طريقة صنع الفشار بالبيكنج باودر نذكرك بالمكونات الصحيحة ونكمل الخطوات من خلال هذا المقال وفي نهاية الموضوع سر نجاح الفشار. طريقة عمل الفشار بالبكنج باودر المقادير تتكون من: كمية مناسبه من ذره الفشار حسب الرغبة .

ملعقه صغيره بيكنج بودر .

ملعقة كبيرة زيت نباتي .

كوب سكر أبيض .

نصف كوب ماء . طريقة تحضير الفشار بالبكنج باودر حضري القدر المناسب وأضيفي الزيت النباتي وسخنيه على نار متوسطة حتى يسخن.

ثم نضع الفشار في الزيت ونقلب ونستمر في التقليب حتى يبدأ الفشار في النضج ثم نغطيه ونخفف الحرارة.

عندما تنضج حبة الفشار ترفع عن النار وتبريدها في وعاء آخر.

نأخذ وعاءً آخر نضع كوبًا من السكر ونصف كوب ماء ونحميه على نار خفيفة ونقلب مع الاستمرار في التقليب حتى لا يحترق الكراميل ونقلب حتى يصبح قوام الكراميل سميكًا ولونه ذهبي.

نضيف ملعقة من البيكنج باودر إلى الكراميل ونخلط جيدا حتى تمتزج البيكنج باودر مع الكراميل سنلاحظ بخّ الكراميل ونضاعف الكمية.

نخرج الكراميل من النار ونضعه على الفشار ونقلب بملعقة لخلط الفشار والكراميل جيداً.

فشار الكراميل جاهز ويقدم على طبق.

الآن يمكنك بسهولة صنع فشار الكراميل في المنزل وتقديمه لعائلتك. طريقة عمل الفشار بمرقة الدجاج سخني ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في وعاء عميق على نار متوسطة وعندما يسخن الزيت أضيفي مكعبات مرقة الدجاج.

بعد ذلك نحرك مكعبات مرقة الدجاج جيداً حتى تمتزج بالزيت.

من الأفضل تفتيت مكعبات مرقة الدجاج قبل وضعها في الزيت.

يمكنك أيضًا استخدام توابل ماجي ثم إضافة كوب الذرة لتقليب الذرة جيدًا.

بعد تقليب الذرة جيداً في الزيت وتسخينها قليلاً، ننشر الذرة فوق الوعاء بالكامل، ونغطيها حتى تبدأ في التحول إلى حبات الفشار.

عندما تتحول الذرة إلى فشار نأخذ المقلاة بأيدينا من نهايات المقلاة ونرفع المقلاة عن النار قليلاً ونهز المقلاة للتأكد من وصول الحرارة إلى جميع حبات الذرة والحبوب غير المطبوخة جيدًا.

لقليها في قاع القدر ثم نضعها على النار مرة أخرى.

بعد بضع دقائق ستتحول جميع حبات الذرة إلى فشار نرفع المقلاة عن النار ونسكب الفشار مع ماجي في مقلاة الطعام ونقدمها. طريقة عمل الفشار بالجنبة مقادير عمل الفشار بالجنبة تتكون من: كوب من الذرة.

ملعقتين من الزيت.

القليل من بهار الجبن.

رشه ملح.

يمكن إضافة القليل من الكاتشب حسب الرغبة. أما طريقة التحضير فهي: سخني الزيت على النار ورشي الملح.

عندما يصبح الزيت ساخناً نضيف الذرة ونغطي القدر ونقلب القدر باليد ونخفف النار في نفس الوقت لتجنب حرق حبات الفشار.

ينطفئ الغاز عند توقف صوت الفرقعة.

ثم نضيف بهار الجبن وصلصة الطماطم ونخلط جيداً ونقدم في وعاء. سر نجاح الفشار باستخدام كمية قليلة من الزيت يمكنك الاستمتاع بفشار صحي ولذيذ بدون الكثير من الزيت.

أضف ملعقتين كبيرتين فقط من الزيت لكل نصف كوب من الفشار لضمان أفضل النتائج.

التخزين المناسب للفشار يساعد التخزين المناسب للفشار على ضمان جودته لفترة طويلة دون إفساد.

أفضل طريقة لتخزين قرون الفشار هي تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وتخزينها في زاوية جافة لا تسخن مثل خزانة المطبخ.

تحتوي حبات الفشار على كمية قليلة من الرطوبة وعند تسخينها تطلق البخار من لب كل نواة مما يتسبب في انبثاق الحبات وتحويلها إلى الفشار الذي نحبه.

يمكن أن يؤدي تخزين الفشار في زاوية ساخنة مثل الثلاجة أو المنضدة إلى جفاف الفشار وفشله في النهاية. الوسوم عمر شويل - جدة هاتي شويه فشار وضيفي رشه بيكنج بودر عمري ما تخيلت كل دا يطلع من رشه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ