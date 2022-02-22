نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية علاج البواسير نهائيا في يوم واحد فقط قولي وداعا للبواسير الخارجية والداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة الإصابة بالبواسير واحدة من أخطر الأمراض، كما أنها مؤلمة بشدة لكل من يعاني منها، لذلك يبحث الجميع عن وصفات طبيعية أو أدوية علاجية تساهم في ذلك سريعًا وفي اقل من يوم، لمن لا يعرف هناك بالفعل طرق يمكن اللجوء إليها تساهم في الحد من مشكلة الإصابة بالبواسير، دعونا نتعرف عليها بشيء من التفصيل.

علاج البواسير نهائيا في يوم واحد

يمكنك أن تتخلص من مشكلة البواسير سريعاً عند استخدام بعض من الطرق المنزلية البسيطة، وتأتي بهذا الشكل:

استخدام مكعبات الثلج يمكن أن نقوم باستخدام مكعبات الثلج كواحدة من الطرق البسيطة للغاية، حيث تكون البواسير في بعض الأحيان بحالة تهيج، لنستخدم حينها مكعبات الثلج، وذلك عندما نقوم بوضع قطع منها بداخل قطعة قماش ومن ثم نضعها على المنطقة المنتفخة لفترة من الزمن، سنلاحظ أن الألم أصبح أقل، ولكن هناك مضاعفات لهذه التجربة وهي التسبب في الإسهال والتهيج، لذلك يمكن أن نستشير الطبيب أولاً.

علاج البواسير الخارجية

كما أنه يمكن أن نستخدم جل الصبار في علاج البواسير أيضًا، وذلك من خلال استخراجها من الورقة نفسها ومن ثم وع هذا الجل على منطقة التورم، تركها لفترة وسنلاحظ النتيجة الفعالة بعد ذلك.

الابتعاد عن المناديل المبللة ومن أفضل النصائح التي يتم توجيهها هي أن عند الابتعاد عن المناديل المبللة ستكون هذه طريقة في علاج البواسير، حيث يعتبر أية مواد معطرة أو كحولية ستتسبب في تهيج البشرة وجعلها ملتهبة.

استخدام الملينات

يمكن البدء في استخدام الملينات لعدم الإصابة بالاسهال، حيث دائماً ما يعاني مريض البواسير من وجود إمساك فيمكن الإبتعاد عن كل ذلك باستخدام الملينات، مع ضرورة تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي بداخلها على الألياف فتساهم في ذلك.