نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدبس المركز في المنزل بثلاث مكونات فقط بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في المقال التالي
الدبس المركز ، يعد بمكونات بسيطة للغاية وليست مكلفة، كما أن طريقة تحضيره كذلك سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيره، كما أنه يدخل في إعداد العديد من الوصفات والاكلات.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل دبس الرمان التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدبس المركز.
مكونات الدبس المركز
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة للغاية كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات الدبس ومكوناته كالتالي:
- مقدار لتر ونصف من ماء أو عصير الرمان الصافي الخالي من الشوائب.
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض.
- كوب إلا ربع من عصير أو ماء الليمون.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدبس المركز وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من اللتر والنصف من عصير الرمان والكوب إلا ربع من السكر والكوب إلا ربع من عصير الليمون ونضعهم في حلة علي النار ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- وبعدما يبدأ الخليط في الغليان نقوم بخفض درجة ونجعل درجة الحرارة متوسطة ونتركه يغلي.
- ثم نقوم بين الحين والآخر بإزالة الرغوة التي تتكون في في أعلى الحلة.
- وبعدما تقل كمية الخليط التي في الحلة ويصبح الدبس يفور فوران خفيف كفوران الحليب نقوم برفع الدبس من على النار.
- وبعدما نقوم برفعه من على النار نقوم بصب الدبس في برطمان زجاجي.
- وعندما يبرد الدبس سنجد أن القوام أصبح ثقيلا كقوام الدبس المتعارف عليه.
- ثم يكون دبس الرمان بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا استخدام الدبس في تتبيل اللحوم أو الدجاج أو في إعداد العديد من أنواع السلطات المميزة وبالهناء والشفاء.
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