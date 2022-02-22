طريقة عمل طاجين حلو الجزائري بالزبيب والتفاح واللوز

طاجين الحلو هي أكله جزائرية معروفة والتي تتكون من اللحم والبرقوق والزبيب وبعض النكهات الأخرى، ولها عدة طرق مختلفة لعملها ومنها طاجين الزبيب، وطاجين التفاح، و طاجين حلو اللوز، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل طاجين الحلو بكل سهولة.

مكونات طاجين الزبيب:

3 أكواب ماء.

نصف كيلو جرام لحم نغم.

نصف كوب زبيب منقوع.

ربع كوب برقوق ويكون مجففا ومنقوعا.

1 ملعقة كبيرة سمن نباتي.

1 ملعقة كبيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة زعفران.

بصلة صغيرة.

عودان قرفة.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا.

سمسم للزينه.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار مقلاة ونضع السمن النباتي، والبصل ونقوم بتقليبها، ونضيف إليه اللحم ونضع الزعفران ونقوم بتقليبه، ونقوم بوضع الماء إليه والقرفة. نقوم بترك الخليط على نار متوسطة حتي تستوي اللحم، ونقوم بإضافة البروق والزبيب، والسكر، والفانيلا، وتركها لمدة 10 دقائق، ونقوم برفعها من على النار ونزينه بالسمسم.

مكونات طاجين التفاح:

كيلو جرام اللحم.

ربع كوب العنب المجفف.

نصف كوب برقوق مجفف.

نصف كوب مشمش مجفف.

نصف حبة تفاح.

1 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة سمن.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

ربع كوب ماء زهر.

طريقة التحضير:

نقوم بتقطيع اللحم ووضعها في وعاء ونضيف إليها الماء والسمن، والقليل من السكر. ونقوم بإضافة القرفة، والعنب مجفف، ونضعها على نار هادئة لمدة نصف ساعة، نضع السكر من حين إلى آخر. ونقوم بوضع المشمش مجفف، والتفاح ويكون مقشرا، نقوم بتطهي لمدة 20 دقيقة. حتي تصبح كثيفا، ونقوم بإضافة الماء الزهر وتركها حتي تغلي غلوتين، نقوم بطفي النار ونقدم.

مكونات طاجين حلو باللوز:

1 كوب لوز مطحون ناعماً.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 كوب خبز يابس مطحون ورقيق.

نصف كوب زبدة.

4 بيضات.

1 ملعقة كبيرة فانيلا، أو 2 حبة ليمون مبشور.

250 جرام خوخ مجفف.

100 جرام لحم البقر، مقطعه قطع صغيره.

بصله.

50 جرام زبده.

1 كوب سكر.

رشة ملح.

قرفة ناعمة.

1 كوب ماء زهر.

نصف كوب ماء.

مكونات القطر:

1 كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

نص حبة ليمون.

3 أكواب ماء.

نصف كوب لوز شرائح.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزبدة حتي تذوب ووضع البصل المبشور ثم نقوم بوضع اللحم المفروم، ونقوم بوضع البهارات والقرفة، والملح، وتركها على نار هادئة، ونقوم بوضع الماء عليهم، وتركها حتي تستوي. نقوم بإضافة البروق الجاف بعد تنظيفه وتتأكد من تسويه اللحم. نقوم بوضع السكر وماء الزهر حتي يتكاثف نقوم بوضع اللوز المطحون، والخبز المطحون، و الزبدة المذابة، وتحريكها جيداً. نقوم بوضع البيض ونضيف الخميرة، والفانيلا، إلي الخليط، ونقوم بإحضار صينية ووضع الخليط إلي الصينية مدهونة بالذبدة أو السمن، ونقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق. نقوم بوضع القطر عند إخراج الصينية وتركها لمدة 2 ساعة حتي تتشري القطر. ونقوم بتقليب قالب الكيك عند تقيدمه ووضعه في أطباق التقديم ووضع اللحم والبرقوق، في فجوة الكيك. نقوم بقلي اللوز ووضعه على وجه الكيك.

القطر: