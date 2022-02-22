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عمر شويل - جدة بدون لحمة ...ألذ واطعم طريقة عمل البطاطس البورية العادية والمقلية مفيدة جدا لعائلتك الكل هيحبها روعة - ثقفني
طريقة عمل البطاطس البورية، البطاطس البورية من أشهر طرق عمل البطاطس بل وأصبحت من أكثر الأنواع التي يحبها الكثير وهي وجبة صحية متكاملة تحتوي على كثير من الكربوهيدرات ألا وهي البطاطس وقد تختلف طرق عملها من بلد إلى أخرى حسب الطريقة المفضلة لكل بلد ولكن في النهاية هي من أجمل الوصفات التي تقدم والتي تعد بمثابة عشق للأطفال.
طريقة عمل البطاطس البورية
خطوات تحضير البطاطس البورية
- نحضر إناء ونضع به البطاطس و نغمرها بالماء ونضعها على النار حتى يتم سلقها.
- بعد أن تنضج البطاطس نخرجها من الإناء ونقوم بغسلها بالماء وتقشيرها وهي لا تزال ساخنة ليسهل التقشير.
- نحضر طبق ونضع به البطاطس ونقوم بهرسه جيدًا لتصبح ناعمه.
- نقوم بوضع الملح والفلفل والشطة والكمون ونقلبهم مع البطاطس.
- نضع الحليب الدافئ ومكعبين الزبدة ونخلطهم جيدًا ثم يمكن تناول أشهى بطاطس بوريه.
طريقة البطاطس البورية المقلية
- مقدار نصف كيلو من البطاطس.
- ملعقة من الملح.
- ملعقتين من الزبدة.
- نصف كوب من اللبن،
- ملعقة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة بابريكا.
- بيضة.
- نصف كوب دقيق.
خطوات تحضير البطاطس البورية المقلية
- نضع البطاطس في وعاء وعليها كوبين من الماء ونضعها على النار ليتم سلقها.
- بعد أن تنضج نُصفيها من الماء ونقوم بتقشيرها.
- نحضر بوله ونضع بها البطاطس ونقوم بهرسه جيدا ليكون القوام ناعم.
- نضيف إلى البطاطس ملعقتين الزبدة واللبن ونخلطهم مع البطاطس.
- نضيف الثوم البودر والملح والبابريكا ويُمكن إضافة ملعقة صغيرة من ألشطه لتصبح حارة قليلًا حسب الرغبة مع مراعاة تجنب ألشطه في حالة تحضيرها للأطفال.
- نقوم بتشكيل البطاطس في شكل كرات ونضعها في البيض ثم الدقيق.
- نضع مقلاة على النار وبها كمية وفيرة من الزيت.
- نقوم بقلي كرات البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي الرائع.
- نضع الكرات على طبق به مناديل المطبخ للتخلص من كمية الزيت الموجودة بها.
- ثم ننقل كرات البطاطس في طبق التقديم وتقدم مع صوص الكاتشب والمايونيز
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