بدون لحمة ...ألذ واطعم طريقة عمل البطاطس البورية العادية والمقلية مفيدة جدا لعائلتك الكل هيحبها روعة

طريقة عمل البطاطس البورية، البطاطس البورية من أشهر طرق عمل البطاطس بل وأصبحت من أكثر الأنواع التي يحبها الكثير وهي وجبة صحية متكاملة تحتوي على كثير من الكربوهيدرات ألا وهي البطاطس وقد تختلف طرق عملها من بلد إلى أخرى حسب الطريقة المفضلة لكل بلد ولكن في النهاية هي من أجمل الوصفات التي تقدم والتي تعد بمثابة عشق للأطفال.

طريقة عمل البطاطس البورية

خطوات تحضير البطاطس البورية

نحضر إناء ونضع به البطاطس و نغمرها بالماء ونضعها على النار حتى يتم سلقها.

بعد أن تنضج البطاطس نخرجها من الإناء ونقوم بغسلها بالماء وتقشيرها وهي لا تزال ساخنة ليسهل التقشير.

نحضر طبق ونضع به البطاطس ونقوم بهرسه جيدًا لتصبح ناعمه.

نقوم بوضع الملح والفلفل والشطة والكمون ونقلبهم مع البطاطس.

نضع الحليب الدافئ ومكعبين الزبدة ونخلطهم جيدًا ثم يمكن تناول أشهى بطاطس بوريه.

طريقة البطاطس البورية المقلية

مقدار نصف كيلو من البطاطس.

ملعقة من الملح.

ملعقتين من الزبدة.

نصف كوب من اللبن،

ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة بابريكا.

بيضة.

نصف كوب دقيق.

خطوات تحضير البطاطس البورية المقلية