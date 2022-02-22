طريقة عمل بلح الشام بمكونات بسيطة وسهلة من المنزل وبكل سهولة

بلح الشام يكون حلوى سورية، كما أن العجينة يتم تشكيلها وسقيها بالقطر، هذا بجانب أن تناولها منتشر بالمملكة العربية السعودية وكذلك بلاد الشام ومصر وتركيا والسودان، وغيرهم، كما أن هذه الحلوى تشتمل على العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، وذلك يرجع إلى مكوناته، إذ أن بلح الشام يشتمل على البروتين الحيواني بالبيض، كذلك يوجد به بروتين نباتي بالقمح، هذا بجانب أن بلح الشام يعتبر من بين الأكلات المليئة بالسعرات الحرارية وكذلك الكولسترول والدهون، حيث أنه يضم ما يقرب من 477 سعر حراري وكذلك 210 من الكولسترول.

طريقة عمل بلح الشام بمكونات بسيطة

كوب واحد فقط من الدقيق.

كوب واحد من الماء.

¼ فنجان زيت.

عدد ثلاث حبات من البيض.

القليل من النشا.

القليل من الفانيليا.

رشة من الملح.

شربات.

مكونات القطر

كوبان فحسب من السكر.

كوبان فقط من الماء.

عصير نصف ليمونة.

القليل من الفانيليا.

طريقة تحضير بلح الشام