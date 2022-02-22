نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري رهيب ضعيه على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا في المقال التالي
البطاطس المقرمش من المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت وهذا قد يسبب العديد من المشاكل التي تحدث لجسم الإنسان وخصوصا الأطفال الذين يعانون من هذا الأمر بشكل كبير لأنهم يتناولون كميات كبيرة من البطاطس ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها قلى البطاطس المقرمشة بطريقة سريعة دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت حتى يعمل ذلك على المحافظة على صحة الأطفال بشكل كبير وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها الحصول على بطاطس مقرمشة دون استخدام كبيرة كبيرة من الزيوت.
مكونات طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيوت
فيما يلي سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد البطاطس حتى تكون مقرمشة وذهبية دون استهلاك كمية كبيرة من الزيوت حتى تكون البطاطس صحية ولذيذة في نفس الوقت ولا تسبب أي أضرار وخلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمشة:
- ثلاث حبات من البطاطس الطازجة متوسطة الحجم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسرد.
- ملعقة من بودرة الثوم.
- ملعقة من الزعتر
- ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة قلي البطاطس المقرمشة
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمشة بدون استخدم كمية كبيرة من الزيت حتى تكون بطاطس صحية ومقرمشة:
- نقوم بتقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة وشرائح حسب الشكل المناسب.
- بعد ذلك نحضر وعاء يحتوي على الماء ونضع هذا الوعاء على النار حتى يصبح ساخنًا بعد ذلك نضيف له الملح والفلفل الأسود ونضع شرائح البطاطس داخل هذا الوعاء.
- بعد ذلك نخرج البطاطس من الماء بعد مرور عشر دقائق.
- بعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونضع فيها اوراق الزبدة بعد ذلك نضع عليها شرائح البطاطس ونضيف لها من الاعلى بودرة الثوم وملعقة من الزعتر وملعقة من زيت الزيتون.
- نترك البطاطس داخل الفرن لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى تكون جاهزة بعد ذلك نخرجها من الفرن وتكون جاهزة للتقديم ولها طعم لذيذ ولون ذهبي.
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