أسرار نجاح الكفتة.. ملعقة سحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك منك تاني

أسهل طريقة من الممكن أن تقومي من خلها بالصنع للكفتة في البيت وعملها مثل التي نقوم بشرائها من محلات الحاتي هي تلك الطريقة القادمة، والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة، حيث أن الكفت تكون في حاجى إلى بعض المكونات البسيطة جدا مع بعض أنواع من التوابل المنكهة، ومن ثم يتم اتباع الخطوات الأساسية، والتي لا بد وأن تتم للحصول على أفضل نكهة لمذاق الكفتة المشوية، وتعتبر الكفتة المشوية من بين أكثر الوجبات المفضلة لدى الكثير من الناس، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات الأساسية لعمل الكفتة المشوية مع ببان أهم طريقة من الممكن الاعتماد عليها لتحضير أفضل وصفات من الكفتة المشوية مع توضيح الخطوات بالتفصيل.

مكونات طريقة عمل الكفتة في البيت

الكفتة تعتبر من بين أفضل الوجبات المشوية، ويحبها الأطفال، والكبار، وطريقة عملها سهلة جدا، ولا تتطلب الوقت والجهد للتحضير، فقط لا بد وأن تكون نوعية اللحم مناسبة لعمل الكفتة، وتكون هناك التوابل لتي تعمل على تنكيه اللحم، مع فرم اللحم جيدا وإحضار المكونات كما يلي، إليك أهم المكونات الأساسية والتي لا بد من توفرها لعمل أفضل نوع من أنواع الكفتة:

كيلو من اللحم المفروم.

توابل الكفتة.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة من الفلفل الأسود والمطحون ناعم.

رشة من الشطة.

ملعقة من ملح الطعام.

ربع كوب من البقسماط.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت

من أسهل الطرق التي من خلالها يكون من السهل التحضير لوصفة الكفتة، والخطوات التحضيرية تكون كما يلي:

الخطوة الأولى تكون بوضع اللحم المفروم بالوعاء الملائم.

نضع التوابل مع البقدونس والبصل والملح وقومي بالتقليب الجيد.

لا بد من خلط البقسماط مع البيكينج بودر ثم نقوم بإضافتهما إلى خليط الكفتة.

المزج بعد ذلك لدقيقتين مزج يدوي للتأكد من الخلط والتجانس لكافة المكونات، ويتم تشميع اللحم لنصف ساعة.

الخطوة التالية هي التشكيل لأصابع تكون بحجم مناسب.