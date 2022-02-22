ماسك لبان الذكر أقوى ماسك لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم والتخلص من كافة مشاكل البشرة

وصفات وخلطات طبيعية للعناية بالبشرة وبالأخص تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم، لكي نتخلص من تجاعيد الوجه فهي من أكثر الأمور التي تهتم بها السيدات ودائما يبحثون عنها، ولأننا دائما نهتم بكل شيء يفيد جمال المرأة وجاذبيتها قدمنا لك سيدتي وصفة تحضير الماسك الماسي، الذي من خلاله سوف تتخلصي وتنتهي تماما من كافة مشاكل البشرة بالأخص تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم في أسرع وأقل وقت وبأقل التكاليف، فسوف نعرض لكم من خلال السطور التالية ماسك تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم، ولنعلم أنه ليس من الأمور الصعبة فيمكن التخلص والانتهاء من تلك المشكلة بكل سهولة، وذلك من خلال إتباع خطوات ماسك لبان الذكر والنشا.

ماسك لبان الذكر للبشرة

يتكون من: ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق لبان الذكر، ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق النشا، وقليل من الماء، وصفتنا اليوم هي وصفة سحرية لها مفعول كبير وسريع في التخلص والانتهاء تماما من كافة مشاكل البشرة، ويتم استعمالها بشكل آمن تماما فهي تناسب جميع أنواع البشرة المختلفة، وهيا وصفة ماسك لبان الذكر والنشا، سوف نوضح لك سيدتي خطوات عمل ماسك لبان الذكر والنشا الذي من خلالها سوف تحصلين على بشرة بيضاء مثالية خالية تماما من مشاكل تنظيف البشرة، وبالأخص تجاعيد الوجه وتفتيح لون البشرة.

تحضير ماسك لبان الذكر

طريقة التحضير والاستعمال لماسك اللبان الذكر والنشا: نقوم باستعمال وعاء عميق حتى يسهل علينا التقليب، نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء، ونقوم بإضافة مقدار لبان الذكر ونقلبهم تماما، ثم بعد ذلك نقوم برفع الوعاء على نار هادئة، ونقوم بعد ذلك بإضافة مقدار النشا مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام متجانس، ونقوم بترك المزيج السابق حتى يبرد تماما، ثم بعد ذلك نقوم بفرد المزيج على المناطق الداكنة في الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة تقريبا، ثم بعد ذلك يشطف بالماء الفاتر ويتم تجفيف البشرة ويتم ترطيبها، يتم استعمال ماسك لبان الذكر والنشا لكي نتخلص من جميع مشاكل البشرة ويجب الاستعمال بالطريقة التي وضحناها.