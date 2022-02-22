نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى وافضل خلطة هندية لتطويل الشعر سريعا وصفة هندية لتطويل 3 سنتيمترات أسبوعيا في المقال التالي
دائما ما تسعى النساء الحصول على خلطات هندية لتطويل الشعر وتنعيمه، والسبب في ذلك أن الهنود دائما يتميزون بالشعر الطويل البراق الناعم كالحرير ولا يرجع هذا إلى عوامل وراثية هنديه فمن الممكن امتلاكه من خلال العناية المستمرة والاستمرار على تطبيق عدد من الوصفات الطبيعية الصحية التي تساعد كثيرا في تغذية الشعر وتقويته كما تجعله جذاب وناعم، وقيل أن هناك خلطات هندية تعمل على تطويل الشعر بسرعة فائقة في أسبوع واحد، وهذا ما نقدمه من خلال مقالنا اليوم.
تطويل الشعر بسرعة
هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها النساء لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه بسرعة فائقة، فيجب عليك غسل شعرك مرة واحدة يوميا مع تمشيطه برفق:
- حاولي عدم التعرض للضغط والإجهاد الكثير والتوتر، اهتمي بشعرك عن طريق الاهتمام ببشرتك فإذا كانت بشرتك دهنية فسوف يؤثر إنتاج الزيوت الطبيعية على طبيعة شعرك.
- يجب عليك يا عزيزتي أن تختاري نظام غذائي جيد لأن صحة شعرك من صحتك جسمك.
- حاولي الحصول على خلطات هندية لتطويل الشعر بسرعه جدا هو عمر رائع ولكن ليس كل ما هو وأخذ من الطبيعة يصبح جيد للاستعمال لذلك يجب أن تسألي أولا قبل استعمال أي خلطه جديده.
- لا تقومي باستعمال المستحضرات للعناية بالشعر الغير معروف مصدرها، اهتمي بشعرك يوميا هل شعر جزء مهم جدا في جسم الإنسان لأنه علامة على صحة الإنسان.
- استخدام مجفف الشعر الكهربائي بصورة مبالغ فيها لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر.
- خلطات الشعر الطويل لا تستعمل مع بعضها حيث لا يجب استخدام خلطة واحدة فقط.
تطويل الشعر بالصبار
نقدم إليكم وصفتين من وصفات تطويل الشعر الهندية والتي تعمل على إصلاح الشعر التآلف والمتقصف وجعله لامعا ناعما كالحرير:
- أولا وصفة الصبار: المكونات: ربع فنجان من الماء، زجاجة رشاش، ورقة واحدة من الصبار، طريقة التحضير والاستخدام: قومي باستخراج ملعقتين صغيرتين من هلام الصبار ثم حركي الهلام جيدا، لكي تحصلي على هلام ناعم ذات قوام سلس، أضيفي كمية الماء وتابعي الخلط، قومي بسكب الخليط في زجاج الرشاش ورج الزجاجة جيدا، قومي برش الخليط على شعرك بعد غسله، اترك الوصفة تعمل لعدة ساعات، بعد ذلك قومي بشطف شعرك جيدا، يمكنك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات خلال الأسبوع، ويستخدم الصبار في هذه الوصفة لأنه مصدر من مصادر الأنزيمات الصحية المحللة للبروتين، تلك التي تعالج مشكلات الخلايا ألتآلفه بالشعر كما تعزز سريعا من نمو الشعر و تعمل على وتنعيمه وترطيبه.
- ثانيا وصفة اللبن الرائب: المكونات: ربع فنجان من مسحوق ألأملا، كوب من الحليب الرائب، طريقة التحضير والاستخدام: قومي بمزج جميع المكونات جيدا للحصول على خليط ذات قوام ناعم، قومي بوضع الخليط على فروة رأسك وضعيه على الشعر أيضا، أترك الوصفة تتفاعل لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك اغسلي شعرك، يمكنك تكرار الوصفة مرة كل أسبوع، نقوم باستخدام اللبن الرائب في هذه الوصفة لأنه ذات فوائد كثيرة لاحتواء اللبن الرائب فعليا على كل من فيتامين د، وفايتمين ب 5 ، حيث أنهما من أهم الفيتامينات الأساسية الخاصة بصحة الشعر وعلاج كثير من مشكلاته.
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