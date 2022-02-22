نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل الرجيم الياباني في عشرة أيام هتخسي 15 كيلو قنبلة التخسيس اليابانية في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية عمل الرجيم الياباني في عشرة أيام هتخسي 15 كيلو قنبلة التخسيس اليابانية - ثقفني
جميعنا نعرف جيداً أن اليابانيين من أكثر الأشخاص التي تظهر بجسم رشيق ومميز للغاية، وذلك ليس كصدفة بسيطة بل أن هناك نظام يمكن أن نمشي عليه لنصبح مثلهم، كما يمكنكم الانتظام على نظام محدد وستجذون فرق كبير للغاية أثناء تنفيذه والاستمرار عليه فترة من الزمن، تابعونا فيما هو قادم لتتعرفون على كيفية تنفيذه بشكل بسيط للغاية.
نظام الرجيم الياباني في 10 أيام
يمكنكم الآن الحصول على قوام رشيق ومميز عند استخدام نظام الرجيم الياباني في مدة قصيرة وهي عشرة أيام، ويأتي هكذا:
- اليوم الأول
وجبة الإفطار: ستكون كوب من الشاي أو القهوة مع الحصول على طبق من سلطة الفواكه الشهية.
الغداء: بيضتان مسلوقتان مع سلطة خضراوات من الخس والطماطم.
العشاء: سمك مشوي أو مقلي مع سلطة خضراوات وزيت الزيتون.
- اليوم الثاني
الإفطار: تناول كوب من الشاي أو القهوة.
الغداء: سمك مشوي مع سلطة خضراوات.
العشاء: 8 اوقية من شرائح اللحم مع زبادي دون دهون.
- اليوم الثالث
الإفطار: تناول كوب من القهوة مع سلطة الفواكه.
الغداء: بيضة مسلوقة وكذلك جزر وخس لصناعة سلطة زيت الزيتون.
العشاء: التفاح.
- اليوم الرابع
الإفطار: زبادي قليل الدسم.
الغداء: تفاح مع جزر مقلي بداخل زيت الزيتون.
العشاء: 8 اوقية من شرائح اللحم مع بيضتان وكذلك سلطة الخضروات.
- اليوم الخامس
الإفطار: عصير ليمون مع جزر.
الغداء: 8 اوقية من السمك مع كوبان من عصير الطماطم.
العشاء: سمك مشوي على البخار.
- اليوم السادس
الإفطار: القهوة.
الغداء: 16 اوقية من الدجاج ولكن المشوي مع سلطة الخضراوات وزيت الزيتون.
العشاء: بيضتان مسلوقتان مع سلطة خضراوات من زيت الزيتون.
- اليوم السابع
الإفطار: تناول كوب من الشاي الأخضر.
الغداء: 8 اوقية من الدجاج.
العشاء: سلطة خضراوات.
- اليوم الثامن
الإفطار: سلطة فواكه.
الغداء: 8 اوقية من الدجاج المشوي مع حساء من الكوسة.
العشاء: توفو.
- اليوم التاسع
الإفطار: كوب من الزبادي خالي الدسم.
الغداء: حساء خضراوات مع طبق صغير من الأرز.
العشاء: سلطة فواكه.
- اليوم العاشر
الإفطار: تناول كوب القهوة.
الغداء: 8 اوقية من السمك المشوي مع سلطة خضراوات من زيت الزيتون.
العشاء: سلطة خضراوات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ