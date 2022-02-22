برجر المطاعم الشهيرة.. طريقة عمل عجينة البرجر في البيت بالتتبيلة الخطيرة بطعم يجنن زي المطاعم

البرجر هو الوجبات السريعة اللذيذة ‏التي يجب تناولها الكثير من الناس وهي من الأكلات المنتشرة في الكثير من البلدان العربية والغربية ويتم إعداد البرجر باستخدام اللحم الذي يتم الحصول عليه من الحيوانات المختلفة وهناك العديد من الاصناف الأخرى التي يتم إضافتها إلى البرجر وعندما يتم شراء البرجر من المطاعم التي تقوم بإعدادها وهي مطاعم الوجبات السريعة فإنها تستخدم العديد من المكونات الأخرى مع اللحم حتى يظهر هذا الطعم المميز ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البرجر في المنزل واضافة بعض المكونات الطبيعية التي تعطي للبرجر طعم لذيذ مختلفة ‏وسنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد البرجر حتى نحصل على طعم مختلف ومميز ولذيذ.

مكونات طريقة عمل عجينة البرجر في البيت

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حتى نستطيع إعداد البرجر في المنزل نحتاج إلى العديد من المكونات الأخرى التي نضيفها إلى اللحم المفروم ‏حتى نستطيع إعداد البرجر الذي نحصل عليه من المطاعم و المكونات التي نحتاج إليها لإعداد البرجر جميع مكونات طبيعية يمكن إضافتها حتى تعطي طعم مميز و تساعد على تكوين عجينة البرجر المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد عجينة البرجر في المنزل هي:

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1\2‬ كيلو من اللحم المفروم.‬

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‏ بصل مفروم

علبة زبادي

ملعقة من الدقيق

كيس من الباكنج بودر.

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‏ ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من بودرة الثوم

طريقة عمل عجينة البرجر في البيت

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد عجينة البرجر في البيت وهذه العجينة يتم اعدادها بهذه الطريقة:

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