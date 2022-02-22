لازم تجربيها.. طريقة عمل بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها

البيتزا من الأكلات الشهيرة التي انتشرت بشكل كبير في الدول العربية في الآونة الاخيرة ولكن الظهور الأول البيتزا كان في إيطاليا وبعدها بدأت بالانتشار في كل لي أنحاء العالم وهي من المأكولات اللذيذة وتعد من المخبوزات الشهية التي يحب الكثير من الناس تناولها كما أنها تعد هي الاكلة المفضلة لدي الكثير من الناس و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا في المنزل حتى نحصل على بيتزا شهية ولذيذة مثل البيتزا التي نتناولها في المطاعم الشهيرة ‏وهناك العديد من انواع البيتزا أيضا يمكن استخدام العديد من المكونات حتى نحصل على بيتزا لذيذة خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال إعداد البيتزا مثل البيتزا التي نتناولها في المحلات ونتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد البيتزا.

‏مكونات إعداد البيتزا مثل المحلات

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البيتزا تحتاج إلى العديد من المكونات المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد عجينة البيتزا وهي مكونات المخبوزات والمكونات التي نحتاج إليها ‏حتى نستطيع إعداد المكونات التي تكون موجودة على البيتزا من الأعلى خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون البيتزا جاهزة ‏وهذه المكونات هي:

كوب كبير من اللبن الطازج يفضل أن يكون كامل الدسم.

بعض من شرائح الزيتون.

ملعقة زعتر صغيرة.

ملعقة خميرة صغيرة.

شرائح فلفل ألوان.

ثلاث أكواب من الدقيق.

بعض من شرائح الفلفل .

ملعقة كبيرة سكر.

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طريقة إعداد البيتزا زي المحلات

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد البيتزا حتى يكون لها نفس الطعم بيتزا المحلات وهذه الطريقة هي:

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