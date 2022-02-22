بملعقة من القهوة السحرية تخلصي من تجاعيد ٢٠ سنه وتمتعي ببشرة بيضاء كالثلج

خلطة القهوة ، من أجمل الخلطات الطبيعية التي تعزز من صحة ونضرة البشرة وتجعلها صافية وجميلة طول الوقت، وتحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه، كما تعمل على تغذية البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، وتحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، بفضل احتوائها على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي الجلد وتحافظ على ترطيبه طول الوقت، وهى رائعة في تفتيح البشرة الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والحروق، تحمي البشرة من الأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية وغيرها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة القهوة السحرية لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات خلطة القهوة السحرية

تحتوي هذه الخلطة الجبارة على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير خلطة القهوة السحرية لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج وتصبح مثل العجينة تماماً. ثم نقوم نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نقوم بفرد الخلطة على الوجه أو المنطقة المراد تفتيحها ونتركها حتى تجف تماماً. بعد مرور ساعة على وضع الخلطة، ثم نقوم بفرك الوجه بواسطة أصابع اليد بحركة دائرية حتى نتخلص من الاسمرار وغمقان الوجه نهائياً. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى لا نسبب تهيج الجلد. كما يفضل وضع الخلطة على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة وحيوية.

فوائد خلطة القهوة السحرية للبشرة

تحتوي الخلطة على فوائد رهيبة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم وتزيل التصبغات الجلدية.

كما تمنع تراكم البكتيريا والفطريات داخل مسام البشرة.

تجعل البشرة أكثر نعومة وللمعان وتحافظ عليها من التلف.

تقضي نهائياً على التجاعيد وتحارب على الشيخوخة المبكرة.

كما تعمل على شد البشرة وتأخير علامات تقدم العمر المبكرة.

تخلص البشرة من حبوب الشباب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه.

كما تقوم بدور فعال في إزالة الهالات السوداء التي تظهر حول العين.

القهوة والنشا لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يلي:-