حولت شعري للون الأشقر الذهبي بدون صبغة ولا حتى حنة والنتيجة بهرتني صبغة طبيعية ١٠٠% ومغذية للشعر

كيف تحصلين على شعر أصفر بدون صبغات تفضل الكثير من النساء أن يكون شعرهن أصفر لأنه لون جميل وجذاب، لكن الصبغات الصناعية لها آثار جانبية كبيرة وخطيرة للغاية على صحة الشعر، لذلك ترغب النساء في استخدام الخلطات والأقنعة الطبيعية التي تؤثر على لونها بدلاً من الصبغة وقم بتغييره إلى اللون الأصفر سنشرح الطريقة الصحيحة لتحويل شعرك إلى اللون الأصفر بدون صبغ.

تلوين الشعر للأشقر بالعسل والخل

المكونات: كوبٌ من العسل الخام العضوي، كأسان من الخل المقطر، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، ملعقة كبيرة من الهال المطحون، أو القرفة.

أما طريقة التحضير فهي:

يُمزج العسل والخل وزيت الزيتون وملعقة من الحبهان أو القرفة.

ثم تخلط جميع المكونات معًا للحصول على عجينة متسقة.

بللي شعرك بالماء وقسميه إلى أجزاء متساوية.

ضعي المزيج على شعرك بدءًا من الجذور حتى الأطراف. لف الشعر بغطاء الاستحمام طوال الليل.

اغسلي شعرك في الصباح وكرري تركيبته ضعيه على الشعر حتى يصل للدرجة المرغوبة.

تشقير الشعر بشاي البابونج

انقعي كوبًا أو كوبين من مركز البابونج واتركيه يبرد.

ضعي منقوع البابونج على شعرك وتعريض شعرك لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة حتى يجف البابونج تمامًا.

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

تفتيح الشعر بالليمون

يتلاشى عصير الليمون ببطء من لون الشعر الأصلي ويتحول إلى اللون الأصفر، لكنه يحتاج إلى صيانة وتطبيق. دائمًا ما يكون تفتيح الشعر بالليمون فاتحًا ولا يمكن إزالته إلا عن طريق تقليص لون شعرك الطبيعي، تفتيح شعرك بعصير الليمون كالتالي: