في دقيقتين.. تقشير 10 كيلو ثوم بسرعة الصاروخ بفكرة عبقرية متخطرش علي بالك بدون تعب

الثوم من أهم المكونات المطبخية والتي لا بد من تواجدها في المطبخ المصري والشرقي والعربي بوجه عام إذ أن تواجده يعد قاسم مشترك ما بين العديد من الوجبات، ومن الممكن أن يتم استعماله من قبل ربة المنزل يوميا لإحضار العديد من الوصفات المطبخية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أفضل الطرق التي من خلالها سيكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بالتحضير للوصفات المميزة، والتي يكون الثوم فيها متواجد بكمية معينة، وسنقدم طرق تقشير سريعة وحيل ممتازة للتقشير.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

العديد من ربات البيوت لا تزلن تبحثن عن حيل للمطبخ نكون أكثر إنجاز لمهامه، ومن بين أهم تلك الحيل المطبخية هي أن يتم الاستعمال لبعض الأدوات البسيطة جدا في المنزل ولتي من الممكن أن تساعد وتنجز في تلك المهمة ولا يكون هناك داعي لتقشير الثوم باستعمال السكين.

طريقة الكيس البلاستيك لتقشير 10 كيلو ثوم

من أكثر الحيل التي من الممكن أن يتم استخدامها في المطبخ للتخلص نهائيا من أي قشور بالثوم وخطوات التقشير تكون على هذا النحو الآتي:

قومي بإحضار كمية الثوم المراد تقشيرها.

ضعي الثوم بالكيس البلاستيك مع تفكيكه جيدا.

أغلقي الكيس تماما فلا بد وأن يكون محكم الغلق ومفرغ من أي هواء.

ضعي الكيس على الفلانشة، ومن ثم يتم الطرق بشكل خفيف على الكيس، وبعدها ستجدي أن القشور تزول تماما من الثوم ويسهل تقشيره.

طريقة الماء لتقشير الثوم

أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم التقشير للثوم هي تلك الحيلة المطبخية المميزة، والسهل على كل ربت البيوت أن تقمن بها، وخطواتها بسيطة جدا وتعتمد على تواجد مكون الماء سواء كان ساخن، أو بارد والخطوات للتقشير تكون كما يلي:

قومي بالحضير لوعاء عميق وبه كمية من الماء مناسبة.

يتم وضع الثوم بالماء مدة حوالي خمس دقائق.