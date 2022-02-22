تنظيف سواد السنين في الحلل والآواني بمكون رهيب لن يخطر على بالك

تنظيف السواد في الحلل والطاسة هو ما يبحث عنه الكثير من السيدات، حيث تقوم بعض النساء من التخلص من الحلل والطاسات بسبب السواد الشديد الموجود بها، وذلك لصعوبة تنظيفها، إلا أن هناك عدة طرق يمكن استخدامها للتخلص من هذا السواد.

تنظيف السواد في الحلل والطاسة

من الممكن التخلص من السواد الموجود بالحلل والطاسة عن طريق تحضير مكون ذو فاعلية كبيرة، وفيما يلي سنتعرف على مكوناته وطريقة استخدامه:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر، أو استبدالها بالبيكنج صودا.

نصف كوب خل أبيض.

كوب من الماء.

إسفنجة لاستخدامها في التنظيف.

طريقة الاستخدام:

وضع الحلة أو الطاسة المراد تنظيفها على النار، ثم يضاف إليها الخل مع كوب من الماء.

تترك حتى غليان الماء، ثم يتم رفعها من على النار.

عقب رفعها من على النار مباشرةً يضاف إليها البيكنج بودر.

تركها قليلًا ثم التخلص من السوائل الموجودة بها.

استخدام الإسفنجة في تنظيف الطاسة عن طريق فركها بقوة.

إذا تبقى بعض البقع التي لم تقضي عليها الوصفة يُنصح بوضع كمية مناسبة من البيكنج صودا عليها مباشرةً، وتركها حتى الصباح ثم غسلها.

تنظيف سواد الحلل بملح الليمون

ملح الليمون يتميز بقوته الفعالة في التخلص من السواد الموجود بالحلل والطاسات، وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره واستخدامه:

المكونات:

كوب من الخل العادي الموجود بجميع منازلنا.

2 ملعقة متوسطة من ملح الليمون.

نوع مناسب من الصابون السائل الخاص بتنظيف الحلل والطاسات.

قومي بوضع إناء مملوء بالماء على النار ليصبح مغلي وساخن تماما.

إسفنجة خشنة “سلك موعين” والتي تستخدم في تنظيف الآواني والصحون.

طريقة التحضير: