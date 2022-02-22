طريقة تحضير اقراص القرنبيط المقلية ذات الطعم الجذاب بأبسط الطرق

طريقة تحضير اقراص القرنبيط المقلية التي تتميز بطعم جميل بالكاري بمجموعة خطوات سهلة، وتعتبر هذه الوجبة من الوجبات المغذية للأطفال والكبار، كما يعد القرنبيط بوجه عام من الخضروات الصحية التي يقبل عليها الكثير من الناس لما له من فوائد مهمة يحتاج إليها الجسم، تختلف طريقة تحضيره من طريقة إلى أخرى حيث يمكن قليه بطريقة عادية أو تشكيله على هيئة اقراص مثل هذه الطريقة أو طهيه في الفرن حتى لا يشرب زيت، والآن سوف نتعرف على مكونات عمل اقراص القرنبيط المقلية من خلال هذه المقالة وطريقة تحضيرها بدون معاناة.

مكونات عمل اقراص القرنبيط المقلية

تعتبر مكونات عمل اقراص القرنبيط المقلية من مجموعة المكونات الغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

رأس واحدة من القرنبيط.

ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف كوب من الحليب.

رشة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب إلا ربع من الدقيق.

٤ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

زيت للقلي.

٢ حبة من البيض.

ملح على حسب الرغبة.

ماء مغلي للسلق.

طريقة تحضير القرنبيط

طريقة تحضير هذا النوع من القرنبيط تعد من أشهى الأكلات والجميع يفضلها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل وهي كالآتي:-

نضع إناء على النار به ماء مغلى مضاف إليه ملح وكمون ثم نغسل حبة القرنبيط ونقطعها ونسلقها في هذا الإناء. ثم نخرج حبات القرنبيط من ماء السلق ونضعها في مصفاة حتى نتخلص من الماء. نضع قطع القرنبيط في الكبة الكهربائية ونفرمهم جيداً ثم نضيف عليه الدقيق والبيض والحليب والبقدونس ونفرم مرة أخرى. بعد ذلك نضيف الفلفل الأسود والكاري والكمون والملح ونقلب المكونات مع بعض جيداً حتى تختلط المكونات. نقوم بتشكيل العجينة على شكل أقراص متوسطة الحجم ونضعها في مقلاة بها زيت ساخن. ثم نقلب الأقراص من الجهتين حتى تنضج وتتحمر من جميع الجوانب. نخرج الأقراص من الزيت ونضعها على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد ثم نضعها في طبق التقديم ونقدمها بألف هنا وشفا للجميع.

طريقة تحضير القرنبيط المشوي

يتكون القرنبيط المشوي من خمس مكونات متوفرة ولا تتطلب العديد من الأموال فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

رأس من القرنبيط.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

٣ فصوص من الثوم.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة