بعجينة قطنية وهشة جداً أعملي الباتيه بالشوكولاتة بمقادير اقتصادية وبطعم أحلي وألذ من الجاهز

يعد الباتيه بالشيكولاتة من احب وأخف المخبوزات الشهية اللذيذة، حيث يعشقه الاطفال ويعتبر تناوله بالنسبة لهم من أحلى أنواع المأكولات، حيث يحتوى على مذاق مميز ولذيذ ومحبب، ويحتوى أيضا على قيمة غذائية عالية ومتكاملة مهمة للصحة، فيمكن أن تعتبر وجبة غذائية سريعة على الإفطار أو العشاء، وتحرص كل أم على تحضير كافة الوجبات المحببة لأبنائها زلاف اد أسرتها ولكن بعض الوصفات تكون من الأمور الصعبة بالنسبة لها، ولكن باتيه الشيكولاتة من أسهل وأبسط الوصفات التى يمكن إعدادها، اليكم طريقة عمل باتيه الشيكولاتة.

مكونات تحضير باتيه الشيكولاتة

٣ أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كوب من السمنة السائلة.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

بيضة واحدة.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

مقادير الحشوة:-

قطع من الشيكولاتة البيضاء.

قطع من الشيكولاتة الداكنة أو الشوكليت شيبس.

الوجه:-

ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتين من الحليب السائل.

طريقة التحضير