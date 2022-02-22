ملعقة واحدة من هذا المكون على الشامبو و تخلصي من أثر الكورونا السلبي على شعرك ولن يتوقف شعرك عن النمو

علاج توقف نمو الشعر بسهولة عن طريق إضافة ملعقة واحدة من هذا المكون الرباني الذي سيجعل شعر لا يتوقف فعليا عن النمو، حيث كثرت مؤخرا مشاكل الشعر المختلفة وخاصة مع انتشار الكورونا وحدوث أثار ما بعد الكورونا، كما أثبت العلماء وأكبر دكاترة الجلدية والتجميل أن للكرونا أثر سلبي على الشعر والتسبب في تساقط الشعر التفاعلي، وأيضا ضعف الشعر ورُفع سُمك الشعر ،وبالطبع يتأثر نمو الشعر أيضا، لذلك علينا تغذية الشعر من الداخل والخارج أيضا كما سنوضح لكم في هذا المقال.

تخلصي من أثر الكورونا السلبي على شعرك

تغذية الشعر وإمداده بالعناصر الغذائية المهمة لنمو وتنشيط فروة الرأس مهم جدا، وذلك عن الطريق التغذية الصحية وتناول الأسماك والبيض والأغذية الغنية بالعناصر والفيتامينات وأهم هذه الفيتامينات للشعر هو فيتامين سي و الحديد والزنك.

ملعقة واحدة من هذا المكون الرباني

سنضع ملعقة واحدة من القرنفل المطحون ناعم جدا على مقدار الشامبو المستخدم في الاستحمام لمرة واحدة.

يفضل شراء القرنفل خام في صورته الأولي وطحنه في المنزل في المطحنة حتى يصبح ناعم كالدقيق.

عليك تكرار التجربة كل مرة عند الاستحمام ستلاحظين سرعة نمو الشعر وقوته أسرع من السابق.

أهمية القرنفل للشعر

للقرنفل فوائد رائعة خاصة فقط بالشعر حيث أن له تأثير رهيب على فروة الرأس وتحفيزها وتنشيط الدورة الدورة الدموية للشعر. يعمل القرنفل على منع تساقط الشعر، و الوقاية من . يساعد الشعر على النمو الصحي بل ويسرع من عملية نمو الشعر بصحة ولمعان وقوة. يعتبر القرنفل عني جدا بالألياف والمعادن التي تعمل على تقوية البصيلات وجذور الشعر.

أهم الأغذية التي يجب تناولها للعناية المثالية بالشعر