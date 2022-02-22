طريقة تحضير فطيرة الجبن والزعتر بمكونات متوفرة في المنزل

طريقة تحضير فطيرة الجبن والزعتر المفيدة، وهي من اشهى الأكلات التي يفضلها الجميع وهي من الوجبات اللذيذة التي يمكن تناولها دائما دون العناء في طريقة تجهيزها، وتختلف طريقة عملها من طريقة لأخرى وأيضاً طريقة الحشو تختلف حسب رغبة كل شخص فمنها التي يمكن حشوها بالجبنة أو اللحمة المقطعة أو الفراخ، كما أنها تعد من الفطائر الغير مكلفة السهلة المناسبة لجميع الطبقات المجتمعية، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل فطيرة الجبن والزعتر وطريقة تحضيرها بأبسط الخطوات عبر موقعنا الإخباري موقع ثقفني.

مكونات عمل فطيرة الجبن والزعتر

تعتبر مكونات عمل فطيرة الجبن والزعتر من المكونات الاقتصادية التي تتواجد باستمرار في أي منزل وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الزعتر المجفف.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

٢٠٠ جرام من جبنة قشقوان مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الماء.

طريقة تحضير الفطيرة

تعد طريقة إعداد هذه الفطيرة من الطرق السريعة التي تتم في أقل وقت ممكن بدون صعوبة وهي كما يلي:-

نضع الخميرة الفورية والسكر واللبن البودرة والماء ونقلبهم مع بعض جيداً ونتركهم لمدة ٥ دقائق حتى تتفاعل. ثم نضيف على هذه المكونات لبن الزبادي والزيت ونخلطها حتى تتجانس المكونات. نحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق والزعتر المجفف والبيكنج بودر والملح ونقلب المكونات مع بعض. بعد ذلك نضيف خليط الخميرة إلى خليط الدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نقسم العجينة إلى دوائر متوسطة الحجم ثم نفردها قليلاً ونحشي كل قطعة بالجبن ونكورها برفق. ثم ندهن الصينية بقليل من الزيت أو السمنة ونرص بها الفطائر مع تكرار الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج الفطائر. نخرج الفطائر من الفرن ونقدمها ساخنة بألف هنا وشفا.

فوائد الزعتر الجاف

يتمتع الزعتر الجاف بمجموعة من الفوائد الصحية وهي كما يلي:-