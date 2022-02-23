ب2 كوب دقيق أعملي عجينة السمبوسة المقرمشة بمقادير قطنية بطريقة صحية ولذيذة

يصنف السمبوسك من أطباق المقبلات المفضلة لدى كل الناس وبالأخص صغار السن ويكثر وجود هذا الطبق في شهر رمضان الكريم حيث أن يتم تقديمه بجانب الأطباق الرئيسية والشوربة والسلطة وغيرها، ومن الممكن أيضا أن نتناوله في أي وقت وفي أي وجبة فقد تتعدد حشوات السمبوسك فيمكن أن يتم حشوه بالخضار أو بالدجاج المفروم أو باللحمة المفرومة أو بتشكيلة مختلفة من الجبن وغير ذلك الكثير، ويمكن أن نقوم بحشوه بالمربى أو بالشوكولاته وغيرهم فالسمبوسك هو عبارة عن عجينة رقيقة جدا تكون على شكل طولي ويتم لفها لتكون على شكل إسطواني أو قد تكون على شكل مثلثات، ومن الممكن أن يتم عملها في الفرن من خلال وضعها في صينية ونقوم بدهنها بالزيت.

فهذه الطريقة لا يوجد بها نقطة زيت وقد توجد طريقة أخرى وهي أن نقوم بقلي السمبوسك في زيت غزير على البوتاجاز، وهي الطريقة الأحلى والتي يعشقها العديد من الأشخاص فيمكن أن يتم شراء عجينة السمبوسة جاهزة من المحلات، أو نقوم بتجهيزها في البيت حيث أن عجينتها سهلة ومكوناتها قليلة وبسيطة ولا تأخذ وقت.

مكونات عجينة السمبوسة

تعد السمبوسة من اجمل المعجنات التى يمكن تحضيرها داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة التحضير وطعمها لذيذ، فإنها تتكون من كوب من الدقيق الأبيض و نصف كوب من الحليب و رشة ملح و رشة سكر وملعقة كبيرة من الزيت النباتي، يخلط جميع المقادير جيدا حتى تتماسك العجينة، هذا النوع من المخبوزات الرقيقة لها العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات والمعادن الثمينة التى تساعد على تقوية وتغذية خلايا الجسم وإمداها بالطاقة، ايضا لها العديد من الحشوات اللذيذه منها الجبنه بأنواعها والخضار واللحمه المفرومه، التى تعلى القيمة الغذائية والمذاق الطيب بها .

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة أو الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الماء.

طريقة عمل عجينة السمبوسة