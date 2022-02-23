نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذ وافضل اكلة بجانب المحاشي أعملي السبانخ على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم ومذاق يجنن في المقال التالي
عمر شويل - جدة الذ وافضل اكلة بجانب المحاشي أعملي السبانخ على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم ومذاق يجنن - ثقفني
تعتبر السبانخ من أكثر الأكلات التي بها فوائد عديدة ويمكن ان تقدميها لأطفالك بكل ثقة لأن يوجد بها العديد من الفيتامينات مثل ڤيتامين أ،ب فهي من أشهر الأكلات في مصر ويحبها جميع الاشخاص، حيث يصعب عند بعض السيدات صنعها والاحتفاظ بمائها، سوف نقدم في هذا المقال طريقة رائعة لعمل السبانخ.
طريقة عمل السبانخ
مكونات عمل السبانح :
- ملعقه كبيرة من السمنه البلدي أو الزبدة علي حسب الرغبة.
- 2 ملعقه كبيرة من زيت.
- بصله كبيرة مفرومة وناعمة جدا.
- ملعقه صغيره من الثوم المفروم.
- 2 كوب من صلصة الطماطم المتسبكة أو عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقه صغيره من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقه صغيره من الشطة ( علي حسب الرغبة)
- كيلو وربع من السبانخ.
- كوب كزبرة خضره مطحونة وناعمة جدا.
- قطعة لحم مسلوقه (علي حسب الرغبة).
- كوب من مرقة لحمة.
- ثلاث ملاعق كبار من الرز.
طريقه تحضير السبانخ :
- نحضر حله عميقة ونرفعها علي النار ونضع بها معلقه كبيرة من السمنه البلدى أو الزبدة علي حسب الرغبة ولكن السمنه البلدي تعطي رائعه وطعم اطيب واجمل.
- ثم نضع ملعقتين من الزيت ثم نقطع البصله الي مكعبات صغيرة أو نفرمها جيدا.
- ثم نضعها في الحله ونقلبها جيدا حتي يتغير لونها الي اللون الذهبي الجميل.
- ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من الثوم ونقلبهم جيدا.
- ثم نضع عليهم اثنين كوب من صلصة الطماطم المتسبكة أو عصير الطماطم،
- ثم نقلب المكونات جيدا ونتركها لمده عشر دقائق حتي تغلي الطماطم جيدا وتتسبك.
- ثم نضع ملعقة من ملح ومعلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الشطه ونقلبهم جيدا.
- ثم نقطع السبانخ الي قطع صغيره ونغسلها جيدا
- ثم نضعها علي المقادير ونقلبهم ، ونتركها لمده دقيقتين حتي تستوي.
- ثم نقطع الكزبرة الي قطع صغيرة أيضا ونضعها على المكونات ونتركها لمده سبع دقايق علي النار حتي تستوي جيدا كل هذة المقادير.
- ثم نبدأ في تقليب المقادير .
- ثم نقطع قطعه اللحمة المسلوقه الي شرائح صغيرة، ونضعها مع المقاديرونقلبهم .
- ثم نتركها لمده ثلاث دقايق تستوي، ثم نضع عليها كوب من مرقة اللحمه، ثم نغسل ثلاث ملاعق كبار من الرز ونضعها عليهم.
ونقلب هذة المقادير جيدا ونغطيها ونتركها لمدة عشر دقايق ثم نرفعها من علي النار ونحضر طبق عميق للتقديم وتقدم ساخنة لأن طعمها يبقي اجمل واطيب بالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ