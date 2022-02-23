ضعيها على ليفة الاستحمام وادعكي جسمك مرة واحدة فقط جسمك هينور في الضلمة تبييض البشرة

العديد من النساء يرغبن في التمتع بشرة بيضاء ومتوهجة، فضلا عن اهتمامهم الكبير بكل كبيرة وصغير في أجسادهم، لهذا قررنا أن نتناول معكم أهم الوصفات التي يمكن استخدامها من أجل التخلص من الجلد الميت، فضلا عن تفتيح البشرة، والحصول على بشرة ناعمة تشبه بشرة الأطفال، كل ذلك يمكنك الاطلاع عليه من خلال إكمال هذا المقال حتى نهايته.

طريقة الحفاظ على بشرة ناعمة

لكي تتمكن من الحفاظ على بشرتك وبقائها ناعمة طوال الوقت، عليك اتباع هذه التعليمات:-

يراعى دائما عند الاستحمام الاهتمام بإزالة الجلد الميت المتراكم على البشرة، وذلك يتم من خلال استخدام اسكرابات طبيعية للبشرة.

الاهتمام بعملية تجفيف الجسم بعد الانتهاء من الاستحمام، وعدم ترك الماء على الجسد دون تجفيف جيد.

استعمال مرطبات للجسم بشكل دائم، وبالأخص في فصل الشتاء، وذلك منعا للعرض البشرة للجفاف الشديد.

استخدام لوشن خفيف على البشرة تتمكن من أن تمتصه، وتجنب وضع الكثير من المواد الكيميائية التي تلحق الضرر بالبشرة، وينتج عنها في الكثير من الأحيان نتائج غير مرضية.

وصفة السكر والليمون لتفتيح البشرة

إليكم مكونات طبيعية لوصفة مجربة من قبل من أجل الحصول على بشرة ناعمة وخالية من أي مشاكل، وأبرز هذه المكونات:-

إحضار ليمونة كاملة.

إحضار مقدار مناسب من السكر الخشن.

إحضار ملعقتان من زيت الزيتون.

عليكم اتباع الخطوات التالية لكي تتمكن من استخدام هذه الوصفة بشكل صحيح:-