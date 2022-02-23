سر نعومة وقوام الكحك الناعم بأدق المقادير أعملي الكحك الناعم بطريقة ناجحة ودايبة دوب وبدون تكلفة

تبحث العديد من السيدات عن الطريقة الصحيحة لعمل الكحك مثل الطعم الذي تقوم العديد من الناس بشرائه من محلات المخبوزات التي تعمل هذه المحلات على بيعه بأغلى الأسعار وبكميات قليلة جدا، ويعتقد الكثير أن الكحك له طريقة خاصة لإعداده بطعم لذيذ وشهي مثل محلات المخبوزات ويعتقدون أنه يحتاج إلى مكونات عديدة للحصول على الطعم الشهي الجميل، ونجد أن العديد من الناس يقبلون على تناول الكحك لأنه من المخبوزات التي تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير ورائع.

حيث يوجد هناك العديد من الناس يقومون بتناول الكحك في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب وكذلك البعض الأخر من الناس يقومون بتناول الكحك في وجبات العشاء كذلك مع المشروبات الأخرى التي ترغبين بها، ويوجد هناك للكحك العديد من الأنواع مثل الكحك الهش أو الكحك الطري الذي يشبه القرص الدائري ويمكننا تناوله مع الجبنة أو أي إضافات أو مقبلات أخرى.

ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للكحك هو طريقة عمل عجينة الكحك نفسها بالطريقة الصحيحة الخالية من أي طعم لاذع وبطريقة تشبه الطعم الذي نقوم بشرائه من محلات المخبوزات، وسوف نقدم إليكي أقوى وصفة لعمل الكحك في المنزل بالطريقة جذابة وغير مكلفة وغير مجهدة وبأبسط المكونات وبطريقة تحضير بسيطة وسهلة وسوف تحصلين في النهاية على طعم ونكهة الكحك الجميل الرائع.

مكونات الكحك الناعم

كيلو واحد ونصف فقط من الدقيق الأبيض.

كيلو واحد فقط من السمنة السائلة.

ثلاث أكواب كبيرة من الحليب السائل أو أكثر على حسب سمك وملمس العجينة.

قطعتان كبيرتات من الخميرة البيرة.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان ونصف من الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة من رائحة الكحك.

طريقة عمل الكحك الناعم