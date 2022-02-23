بعجينة طرية ومورقة أصنعي خبز التورتيلا في المنزل بمقادير سهلة وسريعة وبطعم شهي لألذ حشوات

يعتبر خبر التورتيلا من أكثر أنواع المخبوزات والعيش الذي يقبل على شرائه العديد من السيدات لأن السيدات يقومون بإستخدام هذا النوع من العيش في العديد من المأكولات لتقديمه على شكل المأكولات السورية، حيث يعتبر خبز التورتيلا من أنواع المخبوزات الخفيفة التي لا تحتوي على كميات قليلة من الدهون لذلك تعتبر من المخبوزات الصحية، ويمكننا عمل خبز التورتيلا بالعديد من الطرق حيث يوجد هناك العديد من السيدات يقومون بعمل خبز التورتيلا عن طريق حشوه بالعديد من الحشوات.

مثل حشوه بالفراخ أو اللحمة ويطلق عليه الكثير من الناس أسم المأكولات السورية، ويوجد البعض الآخر من السيدات يقومون بعمله بطريقة من أنواع الحلويات عن طريق حشوه بالفواكه والكريمة والشيكولاتة، ولكن نجد العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار يقبلون على تناول خبز التورتيلا بالطريقة المالحة، ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ لخبز التورتيلا هو العجينة ويشترط الطعم اللذيذ في العجينة هو الحصول على عجينة متماسكة وطرية وشهية.

ويعتقد الكثير من السيدات أن لا يمكنهم عملهم خبز التورتيلا في المنزل ويقومون بشرائه من محلات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأسعار غالية الثمن على الرغم من أن خبز التورتيلا لا يتطلب مكونات عديدة وطريقة تحضير مجهدة، وسوف نقدم إليكي أفضل طريقة لعمل خبز التورتيلا بأسهل طريقة وبأبسط المكونات وللحصول على خبز التورتيلا بالطعم اللذيذ مثل الطعم الخارجي عليكي الإلتزام بالطريقة التي سوف نقدمها إليكي.

مكونات خبز التورتيلا

كوبان إثنان ونصف فقط من الدقيق الأبيض.

كوبان إثنان فقط من الحليب السائل.

نصف كوب واحد فقط من الزيت.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من السكر.

نصف كوب واحد من الماء الدافئ.

طريقة تحضير خبز التورتيلا