نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا شعرت بتنميل في الأطراف وكسل عند الاستيقاظ من النوم فهي علامة ضرورية تتطلب حل عاجل لهذه الأمراض!! في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض الأعراض التي ‏يصاب بها الكثير من الناس ‏ويظنون أنها أعراض طبيعية بسبب بعض العوامل النفسية ولكن هذه الأعراض تكون من أسباب المرض فمثلا عندما يشعر الشخص بتنميل في الأطراف ‏فهذا يعني أنه يعاني من ‏أحد الأمراض الصحية التي يصاب بها الكثير من الناس وهل هذا المقال سنتحدث عن بعض الأمراض التي يكون من اعراضها الاصابة بتنميل الاطرف ‏وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه الامراض.

أسباب حدوث تنميل في الأطراف

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خلل للأعصاب هو أحد أبرز الأمراض التي تسبب تنميل في الأطراف ‏ لذلك ‏لا بد من محاولة علاج هذه المشكلة الصحية لدى الطبيب حتى نحاول التخلص من هذه الأعراض ولا ‏تزيد هذه الأعراض بشكل كبير.

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مرض السكري

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مرض السكري من الأمراض التي تسبب بعض الاضطرابات العصبية لدى الإنسان وذلك خصوصا في الحالات التي تطور فيها مرض السكري أو الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مرة سكر الدم بشكل مفاجئ لذلك لابد من الوقاية من هذه الأعراض من خلال ‏الانتباه إلى قوة المناعة التغذية الصحيحة ومقاومة فقر الدم من خلال تناول ‏المأكولات الصحية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد حتى تساعد على التخلص من مشكلة فقر الدم.

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نقص الماء في الجسم

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يحدث هذا أيضا عندما يشعر الإنسان بنقص كمية الماء الموجودة في الجسم وذلك عندما لا يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم ولا يصل إلى الأماكن التي تحتاج إلى وصول الماء حتى تعمل بطريقة صحيحة ‏لذلك ينصح بتناول كميات كبيرة من الماء طوال اليوم وممارسة الرياضة لأنها تساعد على وتوزيع الماء بشكل صحيح داخل الجسم.

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أسباب اخري تؤدي الي تنميل الاطراف

من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك أيضا هي ممارسة بعض العادات أو سلوكيات الخاطئة التي تسبب هذه الأضرار ومنها الاستمرار على التدخين وتناول الهدية الكيميائية أو العلاج عن طريق الأشعة لأن هذا يؤدي إلى نقص العديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها جسم الإنسان وذلك يؤدي إلى ظهور هذه الأعراض وبعض الخلل في وظائف الاجهزة الحيوية داخل جسم الإنسان