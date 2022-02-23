طريقة عمل الجرك العراقى الهش واللذيذ بالتمر واسرار نحاجة فى المنزل

يعتبر الجرك العراقى اللذيذ من المعجنات الشهية والمميزة. والتى يمكن تناولها فى جميع الأوقات. حيث تعتبر من المخبوزات الخفيفة والشهية. كما أن الجرك العراقى يناسب جميع الاذواق والاعمار. وهو من المعجنات والمخبوزات التى يرغب فيها الكثير وتنتشر بكثرة فى الوطن العربى. ويمكن حشو الجرك العراقى بجميع الحشوات حسب الرغبة والاذواق. سواء بالتمر او الشكولاتة او الجبنة او غيرها من الحشوات التى ترغب فيها أفراد الأسرة. وسوف نذكر فى الخطوات التالية طريقة عمل الجرك العراقى بالتمر او العجوة.

خطوات تحضير وعمل الجرك العراقى الهش

من السهل عليكى سيدتى تحضير الجرك فى المنزل فى الفرن مثل المخابز. وما عليكى الا اتباع الطريقة والخطوات وكذلك المقادير. واهم شى فى المخبوزات والمعجنات عموما ان تحصلي على عجينة ناعمة متماسكة وذلك بالتحكم فى المقادير والسوائل المستخدمة واليكى الخطوات.

مكونات الجرك العراقى مقدار

ثمانى اكواب من الدقيق الفاخر.

ثم كوب من الزيت.

مع نصف كوب من الزبدة.

مع كوبان ونصف من اللبن.

ملعقتان كبيرة من الخميرة.

ايضا كوب من السكر.

مع رشة من الملح.

كذلك ربع ملعقة من القرفة.

ثم ملعقة من البيكنج بودر.

مكونات الحشو

كيلو من عجوة التمر.

مع حبتان من البيض المخفوق.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

نصف كوب من السمسم.

خطوات وطريقة تحضير الجرك العراقي

وضع اللبن والسكر فى وعاء على نار متوسطة حتى يسخن اللبن ويذوب السكر. اذابة الخميرة فى نصف كوب من الماء.

ثم فى وعاء كبير نضع الدقيق والملح والبيكنج بودر والزيت مع الزبدة والبيض المخفوق.

يتم خلط وتقليب المكونات جيدا ثم اضافة الخميرة واضافة اللبن مع السكر تدريجيا مع التقليب وعجن المكونات.

يتم تقليب وعجن المكونات بعض الوقت حتى نحصل على عجينة ناعمة متماسكة.

بعد ذلك تشكل العجينة على شكل كرات.ثم تغطى قطع العجينة وتترك حتى تتخمر جيدا.

يتم خلط العجوة مع الزبدة بشكل جيد ثم حشو قطع العجين ببعض العجوة وتشكيلها الى اشكال حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم رص قطع العجينة المشكلة فى صوانى الفرن بعد دهنها ببعض الزيت. بعد رص قطع العجينة يتم رش السمسم على الوجه.

نسخن الفرن على درجة 180 درجة لمدة ثلث ساعة ثم توضع الصواني في الفرن وتترك حتى النضج وتأخذ اللون الذهبى المحمر.

فى النهاية نخرج الجرك من الفرن ويترك بعض الوقت ثم يقدم بعد ذلك.

ملحوظة