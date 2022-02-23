نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل تكلفة أصنعي مزيل عرق طبيعي منزلي برائحة عطرية تدوم لساعات طويلة في المقال التالي
الفتيات والسيدات هن أكثر الناس الذين يعملون على الإهتمام بأنفسهم من حيث الإهتمام والإعتناء بالبشرة وجعلها بيضاذ ولامعة وناعمة الملمس، وكذلك يعملون على الإهتمام بأجسامهم وجعلها رشيقة وجميلة وخصوصا الإهتمام برائحة الأجسام حتى يبدون برائحة جذابة وجميلة وعطرة، لأن الرائحة الطيبة العطرة هي التي تجعل الفتيات يظهرون بشكل جميل وجذاب، وتوجد هناك العديد من الرائحة العطرية التي تعمل العديد من الفتيات والسيدات على إستخدامها.
وهي البرافات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على حساسية الجلد وتهيجه وظهور البقع الحمراء خاصة في مناطق تحت الإبط وتسبب العديد من المشكلات المتعددة الأخرى ومنها إسمرار لون الجلد وجعله يظهر باللون البني الغير مقبول والذي يسبب العديد من الإحراج لهؤلاء الفتيات، وتوجد هناك البعض الآخر من الفتيات يقومون بإستخدام والذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الخلطات المغربية غالية التكلفة.
مكونات مزيل عرق في البيت
- مكعبان إثنان من المسك العطري.
- ثلاث ملاعق كبيرة فقط من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة كبيرة صغيرة فقط من زيت جوز الهند.
طريقة تحضير مزيل عرق في البيت
- عليكي أولا بتحضير حلة كبيرة وتضعي بها كمية من الماء وضعيها على نار عالية الحرارة واتركيها حتى تغلي جيدا.
- بعد ذلك عليكي بتحضير طبق متوسط الحجم وضعي به مكعبان إثنان من المسك مع ثلاث ملاعق كبيرة فقط من الفازلين الطبي وصغي هذا الطبق على بخار ماء الحلة حتى تتمكني من الحصول على قوام جيد وشبه سائل وذو رائحة نفاذة وهذا مكعب المسك عليكي بإختيار الرائحة التي ترغبين بها.
- بعد الوصول إلى القوام الجيد للمسك والفازلين الطبي قومي برفعه من على بخار الماء، بعد ذلك ضعي إليه ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بدمج وتقليب الفازلين مع المسك مع زيت جوز الهند وعليكي بدمجهما جيدا حتى تختلط تماما هذه المكونات.
- بعد الدمج الجيد قومي بوضع هذا المزيل السحري على جسمك وعلى المناطق التي تتراكم وتكثر وجود الرائحة الكريهة بها.
ونتيجة وضع هذا المزيل السحري سوف تتمتعين برائحة جميلة وتدوم إلى وقت طويل.
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