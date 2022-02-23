أعملي كريم مساج طبيعي منزلي غير مكلف لتخفيف ألام المفاصل والعظام في دقائق معدودة

تبحث العديد من السيدات عن بعض الكريمات التي تعمل على تخفيف ألالام العظام الشديدة التي تعاني منها الغالبية العظمى السيدات والفتيات والرجال، حيث يعد ألم العظام من أكثر المشكلات التي تواجه الغالبية العظمى من الناس خاصة في فصل الشتاء، ومن المعروف عادة أن في فصل الشتاء هو من أكثر الفصول التي تعاني فيه الغالبية العظمى من الناس من أللام العظام لأن الجو شديد البرودة يعمل على إلتهاب العظام بشكل كبير.

حيث تحتاج أللام العظام إلى العديد من العلاجات التي تعمل على تخفيفها والتمتع بصحة جيدة، وتلجأ العديد من الناس الذين يعانون من أللام العظام إلى الذهاب إلى بعض المراكز الطبيعية التي تعمل على إستخدام الأجهزة الغالية في الثمن التي تعمل على تخفيف الالام بشكل مؤقت وبعد مرور فترة من الوقت تعود مرة أخرى هذه الالام، وتحاول الكثير من السيدات عن البحث عن بعض الطرق التي تعمل على تخفيف أللام العظام والتمتع بصحة جيدة.

مكونات كريم مساج طبيعي

خمسة ملاعق كبيرة من زيت النعناع.

ثلاث ملاعق كبيرة من كريم الترطيب المناسب لنوع جلدك.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير كريم مساج طبيعي