بملعقة نشا تخلصي من سواد تحت العين والهالات السوداء نهائياً والنتيجة من أول مرة

تعتبر من أكثر المشكلات التي تواجه أي فتاة هي مشكلات البشرة لأن البشرة تعد مصدر جمال وأناقة كل فتاة لذلك نجد أي فتاة تعاني من أي مشكلة أو علامة بالبشرة تعد من أكثر الأشياء التي تسبب لهم العديد من الضيق والتعب النفسي، وتعتبر البشرة من أكثر المناطق التي يتعلق بها العديد من المشكلات ومنها مشكلة إسمرار لون جلد البشرة ومشكلة وجود الهالات السوداء وكذلك حب الشباب وغيرها من المشكلات والعلامات الأخرى التي ينزعج منها العديد من الفتيات وتجعلهم يظهرون بشكل غير مقبول وغير جذاب.

ونتيجة لهذه المشكلات جعلت الفتيات يبحثون عن بعض الإستخدامات والطرق التي تعمل على تفتيح البشرة خاصة الهالات السوداء التي تعمل على إظهار الفتيات بشكل غير مقبول، وتعتبر من أكثر الطرق والإستخدامات التي يلجأ إليها الفتيات هي إستخدام الكريمات الضارة التي تعمل على ضرر البشرة بشكل كبير ويعتبر السبب الأساسي في ضرر الكريم للبشرة هو إحتواء هذه الكريمات على مواد كيميائية ضارة تعمل على ضرر البشرة.

مكونات كريم لتفتيح السواد تحت العين

أربعة ملاعق صغيرة فقط من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الزبادي.

طريقة عمل كريم لتفتيح السواد تحت العين