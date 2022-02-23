أدفي انتى وعيلتك بألذ شوربة عدس ممكن تاكليها أعمليها على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم رهيب

تعتبر شوربه العدس من اشهر الاكلات الشعبية فى فصل الشتاء، كما لها العديد من الفوائد والمكونات المفيده والشعور بالدفء خاصه فى فصل الشتاء،لما لها من فوائد عظيمه.كما انها من الأكلات المحببه للأطفال،وهذا يساعدهم على منح أجسامهم بالعناصر الغذائيه المطلوبه لبناء أجسامهم.حيث تتكون شوربة العدس من العناصر الغذائية المفيدة والبروتينات والحديد الذى يمنح الجسم الطاقه اللازمه.وتتمتع شوربه العدس بقيمه غذائية كبيرة، كما أنها يدخل فى مكوناتها الخضراوات التى تحتوى على الفيتامينات المهمه للجسم، والتى تمنحنا المناعه التى تقوى أجسامنا فهذه الفيتامينات تحمينا من الكثير من الأمراض،وسوف نشرح فى هذا المقال خطوات تحضير شوربه العدس.

مكونات لتحضير شوربه العدس

2 كوب من العدس الطازج.

جزره مقشره ومبشوره.

حبه من البصله المفرومه .

حبه من البطاطس.

حبه طماطم مقطعه.

حبه من الكوسه.

معلقة كبيرة من السمن.

فصين من الثوم.

2كوب ماء كبير.

ملح.

معلقه صغيرة فلفل اسود مطحون. حسب الرغبه.

معلقه كمون.

مكعب مرقه دجاج.

بقدونس مفروم للتزيين.

خطوات تحضير شوربه العدس