نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي مفعول ملعقة النشا لتفتيح وتبييض اليدين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت في دقائق في المقال التالي
الأيدي الناعمة البيضاء تعتبر مصدر ثقة للأثني لأنها تعد دليل على جمالها واهتمامها بنفسها ولكن يتغير لون الجلد بسبب عدة عوامل ومنها التعرض المستمر لأشعة الشمس وتراكم خلايا الجلد الميت، ولذلك ينصح بإتباع روتين يومي وأسبوعي لليدين لجعلها أكثر نعومة وبياض واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من الخلطات الطبيعية لتفتيح اليدين فتابعونا.
خلطة تبييض اليدين
- زيت الزيتون والطحينة:
المكونات:
- ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة من الطحينة.
- ملعقة من النشا.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نمزج الطحينة مع زيت الزيتون ثم نضيف اللبن البودرة مع النشا ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على اليدين.
- يترك لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء الفاتر ونضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.
2. العسل مع الليمون:
المكونات:
- ملعقة صغيرة من الحليب.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نمزج جميع المكونات السابقة مع يعض جيدا لحين الحصول على خليط متجانس ثم يوضع على اليدين بحركات دائرية.
- نتركها لمدة 15 دقيقة ثم تشطف بالماء تكرر هذه الخلطة يوميا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة وجعل يدك أكثر بياض ونعومة.
3. جل الصبار وزيت اللوز:
المكونات:
- فنجان من زيت اللوز.
- فنجان من جل الصبار.
طريقة التحضير والاستخدام:
- بولة متوسطة ونضع بها جل الصبار مع زيت اللوز ونقلب جيدا ثم يوضع المزيج على اليدين ويترك لمدة 40 دقيقة.
- تكرر هذه الخلطة يوميا ولمدة أسبوع للحصول على أيدي ناعمة بيضاء خالية من البقع الداكنة.
خلطة تبييض اليدين في يوم
- الزبادي والنشا:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- نصف ملعقة من النشا.
- عصير ليمونة.
طريقة التحضير والاستخدام:
- طبق صغير ونضع به الزبادي مع النشا وعصير الليمون ونقلب للحصول على قوام ناعم ثم يوضع على اليدين.
- يترك لمدة 30 دقيقة ثم يفرك بشكل دائري وبعد ذلك تغسل بالماء والصابون وتكرر هذه الخلطة يوميا للحصول على النتيجة المطلوبة.
2. الجليسرين وماء الورد:
المكونات:
- 2 ملعقة من ماء الورد.
- 2 ملعقة من الجليسرين.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نمزج المكونات السابقة مع بعض جيدا ثم نغمس قطنة في هذا المزيج وندلك اليدين بها بحركات دائرية.
- نتركها لمدة 15 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.
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