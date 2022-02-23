بدون الم نهائي تخلصي من شعر الوجه الزائد بملعقة فازلين واحدة وفي 10 دقائق

شعر الوجه من الأمور المزعجة بالنسبة لكل إمرأة وفتاة حيث أن من المعروف أن وجود الشعر سواء في البشرة أو في الجسم يكون من أكثر الأشياء التي تتسبب في إزعاج الكثير منهم فهو له دور سلبي على الوجه، لأنه يجعل لون البشرة غامق ويعطيه ملمس خشن وكذلك الأمر يكون في الجسم وبالتحديد في المناطق الحساسة فهذا يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه الفتاة، لأن هذه المناطق يمكننا إزالة الشعر منها بكل صعوبة وأيضا في الوجه فقد توجد بعض الطرق التي تجعلنا نشعر بالألم والتعب عند إزالة الشعر منه، ومن أصعب الطرق والتي تكون ضارة على البشرة وتزيل شعر الوجه هي إستخدام الخيط فهذه الطريقة تساعد على التخلص من الشعر تماما، ولكنها لها أضرار كبيرة على الوجه فهي تعمل على ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد بشكل سريع وتعمل أيضا علي وجود ترهلات بالوجه، فقد نجد الكثير من السيدات يلجأون إلى إستعمال الشمع فهذه الطريقةتزيل الشعر بشكل جيد ولكن طريقة الشمع تتسبب في وجود إلتهابات وتوجد هذه الإلتهابات في منطقة تحت العين، ولكن من أفضل الطرق الصحية لإزالة شعر الوجه هي طريقة إستخدام خلطة طبيعية، فهذه الخلطة لها دور كبير في ذلك ومع كثرة إستخدامها سوف نقضي تماما على ظهور الشعر مرة أخرى.

مكونات خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه بدون ألم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه بدون ألم