كنز في بيتك.. ضعيها على تشققات الأقدام ليلة واحدة والنتيجة اقدام ناعمة وردية كالحرير بدون خشونة

اسمرار الاقدام من أكثر المشاكل التي يتعرض لها الكثير وخاصة السيدات وذلك بسبب التعرض للشمس لمدة طويلة وبسبب الجلوس عليها لفترات طويلة مما يؤدي الي تغير لون الجلد، ويمكن ان يظهر الملف في الاقدام بسبب مشكلة صحية او بسبب العديد من العوامل الأخرى، ونجد ان أكثر ما يتم البحث عنه هو وصفة طبيعية للتخلص من اسمرار وكلف الاقدام وتكون فعالة واقتصادية في نفس الوقت، وخلال السطور القادمة سنوضح طريقة عمل خلطة طبيعية لتبيض وعلاج الكلف في الاقدام بمكون سحري موجود في كل بيت.

الخلطة السحرية للتخلص من اسمرار وكلف القدمين

اسمرار القدمين غالبا ما يحدث بسبب الجفاف حيث ان الجلد الميت يتراكم ويتحقق ويسبب تغير لون الجلد الي الاسمر، والكلف ايضا من أكثر مشاكل الجلد التي لا يمكن علاجها بالطرق العادية ولكن وصفة الخل وبيكربونات الصوديوم من افضل الوصفات التي تساعد في إزالة طبقات الجلد الميت والتخلص من طبقات الجلد التي تتعرض للاسمرار، وترطب الجلد بشكل مناسب وبالتالي تعالج جفاف الاقدام، ويمكن تحضير الخلطة عن طريق الخطوات التالية:-

يتم إضافة معلقة من الخل مع معلقة من الزبادي ويقلب كل منهم ويضاف عليهم معلقة من بيكربونات الصوديوم.

يضاف على الخليط معلقة من النشا وتقلب كل المكونات معا حتى تتجانس.

يتم توزيع الخليط على القدم وتدليكه على القدمين جيدا ويترك حتى يجف على الجلد تماما.

يتم فرك الخليط من القدمين وبعد ذلك يتم شطف القدمين ويوضع عليهم مرطب قوي.

ينصح باستخدام كيس بلاستيكي في القدمين بعد وضع المرطب وفوقه جوارب وتركها ساعتين.

وصفة البيض والخل الجبارة للتخلص من تشقق القدمين

البيض من المكونات التي لها تأثير قوي في ترطيب الجلد حيث يعمل على تغذية الجلد والتخلص من طبقات الجلد الجافة المتراكمة عليه والتخلص من التشققات كما أنه علاج فعال لحالات الكلف التي تظهر في القدمين، ويتم خلط صفار بيضة مع معلقتين من الخميرة وملعقتين من الخل الأبيض وبعد ذلك يتم فرده علة القدمين وتركه حتى يجف ويتم فركه.