نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الطاسة السريعة بدون فرن هشة وخفيفة وطعمها طري ولذيذ في المقال التالي
تعتبر كيكة الطاسة من أفضل أنواع الكيك التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الشهي وسهولة تحضيرها فهى لا تحتاج للفرن ويتم تجهيزها على عين البوتجاز، وتسعى كل ربة منزل في أن تقدم إلى أفراد أسرتها كل ما هو جديد وفي نفس الوقت سريع ولا يستهلك وقت ولا مجهود ولا إمكانيات، ومن خلال مقالنا اليوم سيتم التعرف على خطوات تحضير كيكة الطاسة في البيت، فتابعوا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد.
تحضير كيكة الطاسة السريعة
يتم تحضير كيكة الطاسة بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي.
مكونات كيكة الطاسة السريعة بدون فرن
- كأس ونصف الكأس من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة من البيكنح صودا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كأس ونصف من الحليب.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
خطوات تحضير كيكة الطاسة
يتم تحضير كيكة الطاسة بخطوات بسيطة للغاية بدون الحاجة إلي الفرن وتلك الخطوات تكمن في كلًا من التالي.
طريقة تحضير كيكة الطاسة السريعة بدون فرن
- يتم تحضير العجينة من خلال خلط كافة المقادير مع بعضها البعض في الخلاط أو من خلال استخدام المضرب الكهربائي.
- يلزم أن يكون القوام ليس ثقيل ولا خفيف.
- الحصول على مقلاة كبيرة وغير قابلة لالتصاق الطعام بها.
- يتم وضع العجين في منتصف المقلاة لحين أن تغطيها بأكملها.
- الانتظار لحين أن تبدأ في النضج ثم يتم قلبها وقليها على الجانب الأخر.
- يتم إخراج الكيك من الطاسة ثم يتم تزينها بالكريم شانتيه أو بصوص الشوكولاتة.
مقادير تحضير كيكة الطاسة بالشوكولاتة
- كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من البيكنج صودا.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كأس من الحليب السائل.
- بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ربع كأس من الزيت.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من الكاكاو.
طريقة التحضير
- يتم خلط البيض والسكر في إناء بالاعتماد على المضرب الكهربائي ثم يتم إضافة الخل والفانيليا والكاكاو ويتم التقليب ثم إضافة اللبن السائل والخلط لحين أن تتجانس المقادير.
- يتم إضافة الزيت بشكل تدريجي مع التقليب ثم الحصول على إناء أخر ويتم نخل فيه الدقيق ثم يتم إضافة الملح والبيكنج بودر وصودا إلى الدقيق مع التقليب ثم يتم إضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض مع التقليب.
- يتم ترك العجينة ترتاح ثم الحصول على طاسة من النوع الغير قابل للإلتصاق ويتم رفعها على النار بعد دهنها بالزبدة جيداً ومن الأطراف.
- يتم وضع بها العجينة وتسويتها بملعقة من السيلكون ليصبح سطحها متساوي.
- يتم رش الشوكولاتة المبشورة على وجه عجين الكيكة وتحريك المقلاة قليلاً ليلتصق في السطح.
- القيام بترك الكيكة على نار هادئة مغطاة بغطاء مبطن بقماش قطن حتى يمتص بخار الماء.
- تترك الكيكة حتى النضج ولحين أن يتماسك العجين.
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