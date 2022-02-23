الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الطرية مثل المخابز والأفران هشة و خفيفة ولذيذة

الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الطرية من أقدم المخبوزات التي كان يتم تحضيرها في الأفران والمخابز فهي معروفة بأسم القرص الفلاحى وهذا لأن مناطق الأرياف والصعيد يقومون بتحضيرها دائما يقدمونها لأفراد أسرتهم في الإفطار وبين الوجبات، فهي من المخبوزات الاقتصادية جدًا فهي تتكون من مكونات متوفرة في كافة المنازل و خطوات تحضيرها بسيطة وسريعة جدًا.

مقادير القرص الطرية

مكونات وصفتنا اقتصادية جدًا ولن تكلفك كثيراً، فهي متوفرة في جميع المنازل وهي:

كيلو من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب الرايب.

2 ملعقة كبيرة حليب

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

رشة من الملح.

نصف كوب من السمنة البلدي.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من القشطة البلدي.

ربع كوب من الزيت.

سمسم محمص.

شمر صحيح.

يانسون صحيح.

(الحشوات)

جبنة براميلي.

عجوة.

طريقة تحضير القرص الطرية