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عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الطرية مثل المخابز والأفران هشة و خفيفة ولذيذة - ثقفني
الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الطرية من أقدم المخبوزات التي كان يتم تحضيرها في الأفران والمخابز فهي معروفة بأسم القرص الفلاحى وهذا لأن مناطق الأرياف والصعيد يقومون بتحضيرها دائما يقدمونها لأفراد أسرتهم في الإفطار وبين الوجبات، فهي من المخبوزات الاقتصادية جدًا فهي تتكون من مكونات متوفرة في كافة المنازل و خطوات تحضيرها بسيطة وسريعة جدًا.
مقادير القرص الطرية
مكونات وصفتنا اقتصادية جدًا ولن تكلفك كثيراً، فهي متوفرة في جميع المنازل وهي:
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الحليب الرايب.
- 2 ملعقة كبيرة حليب
- ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من السمنة البلدي.
- كوب من الحليب الدافئ.
- نصف كوب من القشطة البلدي.
- ربع كوب من الزيت.
- سمسم محمص.
- شمر صحيح.
- يانسون صحيح.
(الحشوات)
- جبنة براميلي.
- عجوة.
طريقة تحضير القرص الطرية
- في وعاء صغيرة نقوم بخلط الخميرة و السكر و ملعقتين من الحليب الدافئ ونقلبهم مع بعضهم جيدًا ونتركهم على جنب.
- بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونقوم بوضع الدقيق الأبيض والبيكنج بودر و الشمر واليانسون والسمسم ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.
- ثم نضيف السمن البلدي بعد إذابتها و نضيف الزيت ورشة الملح.
- نخلط جميع هذه المكونات جيدًا حتى يتشرب الدقيق من السمن والزيت ويصبح مثل كحبات الرمل.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب الرايب والقشطة البلدي ونقوم بعجن القرص و بالتدريج نقوم بإضافة الحليب الدافئ مع العجن المستمر حيث يصبح قوام العجينة طري.
- نغطي العجينة بكيس نايلون ونتركها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- ثم نقوم بتشكيل عجينة القرص الطرية كور متساوية الحجم نتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.
- نقوم بتشكيلها دوائر متوسطة الحجم و يمكن إضافة الحشو المفضلة من الجبنة أو العجوة.
- نأتي بصينية الفرن ونوزع بداخلها ملعقة من الزيت ثم نقوم برص قطع القرص الطرية ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الوجه و من الأسفل لمدة 15 دقيقة.
- نخرجها من الفرن ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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