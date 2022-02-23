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عمر شويل - جدة طريقة اعداد البيتزا الايطالي في المنزل مثل اكبر المطاعم الكبيرة - ثقفني
البيتزا من الأكلات الغربية التي ظهرت في العالم العربي في الوقت الأخير، يحبها كافة الناس ويبحث العديد منا عن أسرار نجاح البيتزا الإيطالي، كما تجد جوجل يزيد البحث فيه عن طرق عمل البيتزا الإيطالي في المنزل، ويتم استخدام مكونات بسيطة لإعداد البيتزا كما تحتوي على الزعتر الذي يوجد به فوائد كثيرة، كما يتم إضافة عدد كبير من الخضراوات الطازجة، مثل الفلفل الألوان والزيتون، كما تحتوي على أنواع متعددة من الجبن مثل الشيدر المبشور والموتزاريلا، وتقدم البيتزا في أشهر المطاعم، ويريد الأطفال تناول البيتزا يوميا.
مكونات البيتزا الإيطالي
مكونات العجين:
- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- علبتين زبادي.
- ملعقة خميرة.
- ربع كوب زيت.
- ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.
- ملعقة زعتر.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة سكر.
مكونات الصلصة:
- نصف كيلو من الطماطم.
- ملعقة من الصلصة الجاهزة
- نصف ملعقة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة من الزعتر.
- ملح.
مكونات الحشو:
- شرائح دجاج.
- شرائح من الزيتون الأخضر.
- حبة من الفلفل الأحمر.
- مقدار حبة من الفلفل الأخضر.
- حبة من الفلفل الأصفر.
- كوب من الجبنة الشيدر المبشور.
- كوب من الجبنة الموتزاريلا.
طريقة إعداد البيتزا الإيطالي
- نقوم بعمل العجين عن طريق إضافة الحليب البودرة مع الدقيق ونضع ملعقة الزعتر مع الدقيق.
- ضع الخميرة مع السكر ونتركهم عشر دقائق.
- نضع الماء مع الخميرة على الدقيق.
- تعجن جيدا نضع الزيت والزبادي ونلم العجينة ونتركها حتى تختمر.
- نجهز الصلصة عن طريق تقشير الطماطم وتقطيعها قطع صغيرة جدا.
- نضعها على النار ونضيف عليها نصف ملعقة من الزعتر والملح.
- نضع الزيت ونتركها حتى النضج.
- نهرس الطماطم باستخدام الشوكة.
- نقسم العجينة إلى خمس قطع أو أربعة حسب حجم البيتزا المطلوبة.
- نفرد العجينة على مقاس الصينية ونضع ملعقتين من الصلصة وتفردها على الوجه.
- نغسل حبات الفلفل جيدا ويرش عليها نصف ملعقة من الملح.
- نقطع الفلفل الألوان إلى حلقات رفيعة ونفردها على الوجه ونضع شرائح الزيتون المخلي مع شرائح الدجاج.
- نضع الجبن الشيدر المبشور والموتزريلا.
- ندخلها على درجة حرارة عالية حتى تنضج.
- يتم تقطيع البيتزا وتقدم مع أكياس الكاتشب.
- نضع أصابع البطاطس بجانب البيتزا.
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