نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية ومظبوطة أصنعي خبز التورتيلا على أصوله بطريقة مورقة توريق لعمل ألذ حشوات في المقال التالي
يعتبر خبز التورتيلا من أجمل أنواع الخبز وهو المفضل في جميع البلدان وخاصة في أمريكيا ففي هذه البلاد يكون عليه إقبال كبير ويستهلك بكثرة، ومن الممكن أن نقوم بعمله في البيت حيث أن طريقة تجهيزه سهلة وسريعة والمقادير التي يحتوي عليها متوافرة في كل منزل، فهو يكون علي شكل دائري ورقيق في سمكه ويمكن أن يتم حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة، وعندما نقوم بهذا الخبز ممكن أن نحتفظ به في الفريزر لفترة طويلة وبعد إخراجه من الفريزر يتم حشوه مباشرة سواء بالجبن أو بالفراخ أو بشاورما الفراخ وغير ذلك الكثير، وعادة نتناوله في وجبة العشاء لأنه يعد من ضمن الوجبات الخفيفة.
مكونات خبز التورتيلا
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- كوب إلا ربع من الماء الدافئ للعجن.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
طريقة عمل خبز التورتيلا
- قومي بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون منخول ثم نضيف إليه نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونضع نصف معلقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ويتم تقليب جميع المكونات الجافة مع بعضها وبعد ذلك نقوم بوضع ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي أو من الممكن أن نضع زيت زيتون.
- ثم نقوم بإضافة كوب إلا ربع من الماء الدافئ بطريقة تدريجية مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد وممكن أن نحتاج إلى كمية قليلة من الماء وهذا على حسب الإحتياج ولكي نحصل على عجينة متماسكة ولينة قليلا.
- وقومي بوضع قطعة قماش على العجينة ونتركها حوالي نصف ساعة لكي ترتاح وبعد مرور هذه المدة نقوم بتشكيل العجينة وتقسيمها لتكون على شكل كرات متساوية في حجمها.
- ونترك هذه الكرات مدة قليلة حتى ترتاح أيضا ثم يتم فرد كل هذه الكور لتكون على شكل دائري وسمكها رقيق ونحضر طاسة مسطحة وتكون غير قابلة للإلتصاق.
- ونضعها على نار متوسطة وعند تسخينها نضع الخبز بها ونتركه حتى يتغير لونه من الوجهين ونستمر بنفس الطريقة حتى تنتهي الكمية.
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