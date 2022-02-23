فكرة جهنمية لسلق وعمل الكرنب الملفوف بخلطة أرز لذيذة وبطريقة سهلة وسريعة وبدون مجهود

من أجمل أنواع المحاشي هو الكرنب حيث أنه من الخضراوات أو المحاشي التي يزداد وجودها في فصل الشتاء فهي مميز بمذاق لذيذ جدا وهو من أكثر الأنواع التي يتم تناولها بكثرة وبشكل أكثر من المحاشي الآخري، فنقوم بحشو الكرنب بخلطة الأرز المعروفة والتي تتكون من الأرز المصري والبصل والطماطم والكزبرة الخضراء والشبت، ويمكننا أن نجهز هذه الخلطة بطريقة سريعة ولكن المشكلة أو الصعوبة التي تواجه عدد من السيدات في عمل الكرنب هي سلقه حيث أن سلق الكرنب، ممكن أن يأخذ وقتا طويلا ولكن الطريقة التي يتم تقديمها من خلال موقعنا هذا هي سهلة جدا ولا تحتاج إلى جهد.

مكونات سلق الكرنب

كرنبة واحدة.

كمية مناسبة من الماء.

كيلو واحد من الأرز المصري.

ربع كيلو من البصل.

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.

حزمة من الكزبرة الخضراء والشبت.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

كمية مناسبة من الشوربة.

طريقة عمل سلق الكرنب