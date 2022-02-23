كريم النشا المعجزة لشد تجاعيد وترهلات الوجه بدون رجعة ستبدين أصغر سناً مهما كان عمرك

توجد مشاكل عديدة تتعلق بالبشرة ومن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة التجاعيد حيث أن التجاعيد لها تأثير سلبي على نفسية أغلبية النساء التي تعاني منها وتبحث دائما عن حل يجعلها تتمتع ببشرة شبابية، وتتخلص بشكل نهائي من مشكلة التجاعيد المزعجة فهي تجعل المرأة تشعر بالإحراج وخاصة عندما تظهر قبل أوانها لذلك هي تعد من المشاكل الكبيرة والتي يصعب الوصول إلى حل مناسب للقضاء عليها بطريقة صحية وطبيعية، فقد نجد عدد كبير من السيدات يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل، فيقومون بإستخدام أجهزة تساعد على شد الوجه أو يستخدمون الحقن فكل هذه الأشياء تعمل على التمتع ببشرة مشدودة وكأنها في سن العشرينات، ولكن عند إستخدام كل هذه الأجهزة قد تحدث أضرار سلبية على الوجه ومن الممكن أيضا أن تصيبها ببعض الأمراض الخطيرة التي لا يمكننا أن نعالجها، فنجد عدد منهم يلجأون إلى إستعمال كريمات شد الوجه والتي تتوافر بكثرة في المحلات ولكن نتيجة إحتواء هذه الكريمات على مواد ضارة نستغني عن إستعمالها تماما حتى لا نضر البشرة ونتلفها، فمن الإستخدامات الآمنة والمفيدة للوجه هي إستخدام خلطة طبيعية أو يمكن أن نقوم بعمل كريم طبيعي لشد تجاعيد الوجه، يتكون من مكونات طبيعية ولها القدرة في القضاء على هذه المشكلة وأنها تساعد على تأخير ظهورها.

مكونات كريم النشا لشد الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل كريم النشا لشد الوجه