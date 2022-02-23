نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها ليوم واحد فقط وتخلصي من شيب الشعر مكون يغفل عنه الجميع بدون حناء تخلص من الشعر الأبيض في ساعتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة هدية ربانية تعالج الشيب في ساعة يختفي، ظهور الشيب في سن مبكر من أكثر العلامات المزعجة التي يعاني منها الكثير, وذلك لانها تعطي شكل اكبر في السن لذلك يرغب الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة عن طرق للتخلص من الشيب طبيعية بدلا من استخدام الصبغات لانها تسبب اضرار على الشعر وتساقط الشعر كما انه تأثيرها على الشعر مؤقت ويعاود ظهور الشعر الابيض مرة اخري, وهناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها لهذا الغرض, والقهوة من افضل المكونات التي تستخدم للتخلص من الشعر الابيض, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة استخدام القهوة للقضاء بشكل نهائي على الشيب.

خلطة القهوة الجبارة لعلاج الشيب نهائي في ساعة واحدة

القهوة من المكونات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة للشعر حيث يعمل على تنعيم الشعر والتخلص من التقصف, وتساعد ايضا في التخلص من الشعر الابيض حيث تحتوي على الكافيين الذي يعمل على تحفيز بصيلات الشعر الي افراز الصبغة التي تجعل لون الشعر اسود, وتحفز الدورة الدموية لفروة الشعر, وتعمل على اعادة نمو الشعر مرة اخري باللون الاسود الامع ويمكن استخدام القهوة بالطريقة التالية:-

يتم خلط معلقة من القهوة مع ربع كوب من زيت الزيتون, ويقلب كل منهم معا ويوضع الخليط على نار هادئة حتى يسخن قليلا.

يضاف على الخليط معلقة من زيت القرنفل ويقلب كل المكونات معا.

يوضع الخليط على الشعر ويدلك في فروة الشعر لمدة خمس دقائق.

يترك الخليط على الشعر ساعة وبعد ذلك يتم شطف الشعر جيدا ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل يومين ومع الاستمرار سيختفي اي شعر ابيض موجود.

خلطة السمسم الجبارة للتخلص من الشيب نهائي

السمسم من النباتات التي تحتوي على العديد من الزيوت المفيدة للشعر ويحتوي على الكثير من المعادن والتي تساعد في تغذية الشعر وتعمل على القضاء على الشعر الابيض, ويمكن استخدام السمسم عن طريق خلط معلقة من السمسم المطحون مع معلقة من القرنفل البودر ومعلقتان من زيت جوز الهند وتوضع الخلطة على الشعر وتترك ساعتين وبعد ذلك يتم غسل الشعر.