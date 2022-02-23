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عمر شويل - جدة حضري بنفسك تشيز كيك بالكيري اللذيذ بكل سهولة - ثقفني
يعد التشيز كيك من الحلويات اللذيذة المنتشرة في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، وحيث يتم تحضيره وبعدة حشوات مختلفة وكذلك نكهات متعددة لانه يتميز بمذاق لذيذ، بالإضافة إلى أنه يمكن تزيينها بالفواكه بالإضافة إلى شكله الجذاب والجميل أيضاً، ويقبل عليه جميع الأشخاص الكبار الصغار وحيث أنه يتم تقديمه في الاحتفالات الخاصة والمناسبات المختلفة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل تشيز كيك بالكيري اللذيذ بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل التشيز كيك بالكيري
المكونات:
- أثنين علبة من البسكويت.
- كوب إلا ربع من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة.
- عدد 20 قطعة من الجبن الكريمي كيري.
- علبة من القشطة.
- ورقة واحدة من مذوب الجيلاتين.
- كوب من الحليب المكثف المحلي.
- كوب من صلصة فراولة.
- عدد 10 حبات من ثمرة الفراولة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يتم تحضير الطبقة الأولى من خلال إحضار وعاء ثم قومي بطحن أثنين علبة من البسكويت ثم ضيفي إليهم كوب إلا ربع من الزبدة واخلطيها مع بعضهم حتى تتداخل المكونات معاً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار قالب ذات قاعدة متحركة ثم رصي الخليط فيه وضعي القلب في الثلاجة لمدة 10 دقائق تقريباً.
- الخطوة الثالثة قومي بتحضير الطبقة الثانية من خلال إحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي فيه 20 قطعة من الجبن الكريمي الكيري ثم أخفقي الكيري حتى يصبح المزيج كريمي وبعد ذلك قومي بإضافة كوب من الحليب المكثف المحلي وورقة واحدة من مذوب الجيلاتين وعلبة من القشطة ثم حركي الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً.
- الخطوة الرابعة أسكبي خليط الكيري على الطبقة البسكويت ثم بعد ذلك وزعي صلصة الفراولة وزيني التشيز كيك بحبات الفراولة على وجه الكيك ثم ضعي التشيز كيك في الثلاجة حتى يتمسك جيداً وبعد ذلك اصبح التشيز كيك جاهزاً للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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