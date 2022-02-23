نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسكويت العجوة على أصولة الشهي والخفيف بكل سهولة في المقال التالي
يعد بسكويت العجوة من أشهر وأحلى أنواع البسكويت والمخبوزات التى تقدم في البيت، وكما يمكن تقديمها لأطفالك كوجبة خفيفة أو كسناك بين الوجبات وكما يمكن تناول بسكويت العجوة بجانب الشاي والمشروبات الساخنة، وحيث أن العجوة يتم استخدامها في العديد من الأكلات وصناعة الحلويات، وحيث يتميز بسكويت العجوة بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من الخارج ويتميز بمذاق شهي ومختلف عن جميع أنواع البسكويت، فبسكويت التمر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت العجوة الهش والطري بطريقة مضمونة وصحية في البيت بمذاق شهي وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال
طريقة عمل بسكويت العجوة
المكونات:
- كمية من معجون العجوة للحشو.
- نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من السكر الناعم البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من العسل الأسود.
- كوب وثلث من الدقيق الأبيض.
- عدد بيضة واحدة.
طريقة التحضير:
- أولاً يتم إحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي في الخلاط نصف كوب من الزبدة مع كوب من السكر الناعم البودرة ويضاف إليهم ملعقة صغيرة من العسل الأسود.
- ثانياً يتم وضع بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة ثم يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام واخلطيهم المكونات جيداً ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر واخلطي المكونات جيداً ثم ضعي كوب وثلث من الدقيق الأبيض بالتدريج مع التقليب بيديك حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثالثاً يتم إدخال العجينة إلى الثلاجة حتى تتماسك قليلا وأبدأي في تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بفرد معجون العجوة على السطح صلب ثم اتركيه جانباً وبعد ذلك قومي بوضع جزء من العجينة على ورق زبدة وضعي ورقة ثانية من الزبدة فوق العجينة وافردي العجينة الأخيرة بالنشابة وبعد ذلك قطع معجون العجوة وضعيه على العجينة واغلقي العجينة باستخدام ورق الزبدة حتى تغطي التمر وقطعي العجينة بإستخدام السكينة وثم ضعي القطع في الصينية مناسبة قومي بإدخال الصينية إلى الفرن حتى تأخذ لون من تحتثم قومي بإشعال الفرن من فوق لعدة ثواني حتى يأخذ لون خفيف محمر قليلاً جداً من فوق ثم أخرجي الصينية من الفرن واتركي البسكويت حتى يبرد تماماً ثم بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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