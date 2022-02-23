طريقة تحضير الفول المدمس بالطماطم والخل على أصوله مثل المطاعم والعربات

الفول المدمس بالطماطم والخل من أكثر وأهم الأطباق الذي يتم تحضيرها كل صباح في الإفطار فهو من الوجبات المميزة جدا عند الشعب المصري وهذا بسبب طعمه اللذيذ كما أنه من الأطباق المغذية جداً التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاجها طوال اليوم، كما أنه من الوجبات السريعة ولكن من المعتاد تناول الفول المدمس بالطماطم والخل في المطاعم وهذا لأنهم يقومون بتحضيره بطريقة خاصة لهذا يجعل طعمه مثل الزبدة شهي ولذيذ لهذا حرصنا على تقديم كافة أسرار المطاعم لتحضير أحلى وأطعم طبق فول من المنزل.

مقادير الفول المدمس بالطماطم والخل

هناك العديد من الأنواع و النكهات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها من الفول المدمس ولكننا اليوم سوف نقدم لكم أشهر تلك الأنواع وهو بالطماطم والخل و مكوناته بسيطة جدًا و متوفرة في جميع المنازل والمكونات هي:

كوب من الفول المدمس.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس والمفروم ناعم.

حبه من البصل صغيرة الحجم المفرومة.

3 معالق كبيرة من صلصة الطماطم.

حبه من الطماطم المقطع مكعبات صغيرة.

4 معالق كبيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

3 معالق كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير الفول المدمس بالطماطم والخل