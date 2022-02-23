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عمر شويل - جدة فطيرة الجبنة بطريقة سهلة وبعجينة قطنية وبمذاق لذيذ وروعة - ثقفني
يفضل الكثير منا تناول فطيرة الجبنة ذات العجينة القطنية والمذاق اللذيذ والمميز غير أنها يمكن تناولها على الغذاء اول العشاء ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة سهلة وسريعة لتحضير فطيرة الجبنة فى للمنزل لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها ومكوناتها فى هذا المقال ومعكم خطوة بخطوة إليكم الوصفة.
طريقة تحضير فطيرة الجبن
مكونات الوصفة:
- ثلاثة اكواب من الدقيق.
- ملعقة من الخميرة.
- ثلاث ملاعق من السكر.
- ملعقة ملح.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ربع كوب زبادى.
- كأس من الحليب السائل.
الحشو:
- كوب وربع من جبنا فيتا.
- ملعقة من النعناع المجفف.
- مقدار من حبة البركة.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع ثلاث اكواب الدقيق وملعقة الخميرة وثلاثة ملاعق من السكر وملعقة من الملح ونضيف إليهم ربع كوب من والزيت النباتى وربع كوب من الزبادى وكوب من الحليب السائل فى الخلاط الكهربائي ونقوم بضربهم جميعاً.
- نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي مرة ثانية لمدة خمس دقائق حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة مطاطية وناعمة.
- نقوم بعد ذلك بوضع العجينة فى طبق مدهون بالزيت ثم ندهن سطح العجينة بالزيت ونقوم بتغليفها بكيس نايلون.
- نقوم بترك العجينة فى مكان دافئ إلى حد ما لمدة ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمها.
- نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ثم نضع فيه جبن الفيتا ونضع عليها النعناع وزيت زيتون ونقوم بتقليبهم جيداً.
- نقوم بإحضار وعاء آخر صغير الحجم ونضع فيه بيضة ومقدار من الحليب السائل ونقوم بتقليب المكونات باستخدام الشوكة حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وهذا الخليط يعطى للفطيرة اللمعان المطلوب.
- بعد مرور ساعة من الوقت نقوم بإحضار العجينة ونضعها على سطح مستوى مرشوش بالدقيق ونقوم بمدها.
- نقوم لتقطيع العجينة إلى دوائر متساوية فى الحجم.
- نقوم بوضع ملعقة من حشو الجبنة فى كل دائرة ونقوم بإغلاقها جيداً بإغلاق الطرف الآخر على الحشو ثم نضغف على الأطراف حتى تلتصق فى بعضها ولا يخرج الحشو عند الخبز.
- نقوم بإحضار صينية الفرن ونرص عليها كل القرص ولكن نترك مسافة بين كل واحدة والأخرى حتى لا تلتصق فى بعضها البعض.
- نترك الصينية لمدة عشر دقائق قبل البدء فى الخبز حتى ترتاح العجينة جيداً.
- نقوم بدهن كل قرصة بمزيج البيض حتى تعطينا اللمعان المطلوب.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها خمسة عشر دقيقة حتى تنضج جيداً ويتحول لونها إلى اللون الذهبى.
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