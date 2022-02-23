اصابع زينب الذ انواع الحلويات الشرقية بمذاق لا يقاوم من المنزل

تعتبر الحلويات العربية الشرقية هي الحلويات الرائدة في العالم والتي اكتسبت شهرة كبيرة في جميع دول العالم حتى أن الحلويات العربية أكثر بحثاً على محرك البحث جوجل مقارنة بالحلويات الغربية، ولا شك أن معظم الحلويات يتم تحضيرها باستخدام السميد والطحين كمكونات أساسية، ومن الحلويات التي تعتبر خالدة منذ زمن بعيد هي أصابع زينب اللذيذة التي يعشقها أفراد الأسرة ويقبلون عليها بعد تناول الغداء وتشبه أصابع زينب حلويات بلح الشام بشكل كبير في المكونات والشكل الخارجي نوعاً ما وكذلك المذاق المميز، وهي يتناولها الأفراد بشكل كبير ولكن نقدم بعض النصائح من عدم الإكثار فى الحلويات بشكل عام حتى لا تسبب على مرض السكرى أو تسبب زيادة في الوزن غير مرغوبة وللتعرف على طريقة تحضير حلويات أصابع زينب يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير اصابع زينب

حلويات أصابع زينب من الحلويات التي تعتبر مثيرة للاستغراب بسبب الإسم الخاص بها ولكن يعتبر هذا الإسم تقليدي وقديم وتعتبر تلك الحلويات من الأصناف العريقة التي يعتمد عليها الأفراد وعلى تحضيرها منذ زمن بعيد وتحضيرها في المناسبات وكذلك تقديمها بعد الوجبات الرئيسية فهي من الحلويات الفاخرة ومازالت حتى الآن يتم تحضيرها في طرق رائعة.

مكونات التحضير:

مقدار 100 جرام من الطحين.

مقدار 200 جرام من السميد.

ملعقة من مسحوق الخميرة الفوري.

كيس من البيكنج باودر.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من مسحوق السكر.

قطرات من زيت الزيتون.

زيت نباتي للقلي.

قطر.

طريقة التحضير: