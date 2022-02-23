نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصابع زينب الذ انواع الحلويات الشرقية بمذاق لا يقاوم من المنزل في المقال التالي
تعتبر الحلويات العربية الشرقية هي الحلويات الرائدة في العالم والتي اكتسبت شهرة كبيرة في جميع دول العالم حتى أن الحلويات العربية أكثر بحثاً على محرك البحث جوجل مقارنة بالحلويات الغربية، ولا شك أن معظم الحلويات يتم تحضيرها باستخدام السميد والطحين كمكونات أساسية، ومن الحلويات التي تعتبر خالدة منذ زمن بعيد هي أصابع زينب اللذيذة التي يعشقها أفراد الأسرة ويقبلون عليها بعد تناول الغداء وتشبه أصابع زينب حلويات بلح الشام بشكل كبير في المكونات والشكل الخارجي نوعاً ما وكذلك المذاق المميز، وهي يتناولها الأفراد بشكل كبير ولكن نقدم بعض النصائح من عدم الإكثار فى الحلويات بشكل عام حتى لا تسبب على مرض السكرى أو تسبب زيادة في الوزن غير مرغوبة وللتعرف على طريقة تحضير حلويات أصابع زينب يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.
طريقة تحضير اصابع زينب
حلويات أصابع زينب من الحلويات التي تعتبر مثيرة للاستغراب بسبب الإسم الخاص بها ولكن يعتبر هذا الإسم تقليدي وقديم وتعتبر تلك الحلويات من الأصناف العريقة التي يعتمد عليها الأفراد وعلى تحضيرها منذ زمن بعيد وتحضيرها في المناسبات وكذلك تقديمها بعد الوجبات الرئيسية فهي من الحلويات الفاخرة ومازالت حتى الآن يتم تحضيرها في طرق رائعة.
مكونات التحضير:
- مقدار 100 جرام من الطحين.
- مقدار 200 جرام من السميد.
- ملعقة من مسحوق الخميرة الفوري.
- كيس من البيكنج باودر.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة كبيرة من مسحوق السكر.
- قطرات من زيت الزيتون.
- زيت نباتي للقلي.
- قطر.
طريقة التحضير:
- في طبق عميق نقوم بخلط المكون الطحين والسميد وتقليبهم بالإضافة إلي مكونات السكر والبيكنج باودر التي سبق ذكرهم ومسحوق الخميرة في النهاية.
- يضاف مقدار قليل من زيت الزيتون ويتم المزج باستخدام الأصابع فقط بحيث يصبح الخليط مفتت إلي حد ما.
- نبدأ بعجن مكونات أصابع زينب عن طريق وضع ماء العجن الفاتر حتى يتم التقليب بحيث يتحول في البداية إلى خليط متماسك ولين ولا يفضل أن يتم وضع مقدار كبير من الماء.
- نقوم بترك عجينة أصابع زينب عدة دقائق حتى ترتاح العجينة، بعد مرور 20 دقيقه نقوم بتقطيع عجينة الحلويات إلي أصابع صغيرة أو قطع صغيرة دائرية حسب الرغبة
- بعد تشكيل الحلويات نقوم بتجهيز المقلاة ووضع فيها الزيت وتسخينه ثم إضافة قطع الحلويات بضع دقائق حتى تتحمر.
- نضع الحلويات في القطر ثم نقوم بإخراجه في أطباق التقديم على أن تكون درجة حرارة القطر باردة لذلك من الأفضل أن يتم إعداد القطر قبل بداية تجهيز الحلويات.
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